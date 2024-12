ミュージシャンの角松敏生さんが自身のインスタグラムで、亡くなった中山美穂さんを追悼するコメントを公表しました。



角松さんは、中山美穂さんの歌唱曲で1988年の日本レコード大賞金賞を受賞した「You’re My Only Shinin’ Star」の作詞・作曲のほか、1988年2月22日付オリコン・アルバムチャートで初登場1位を獲得した中山美穂さんのオリジナルアルバム「CATCH THE NITE」(1988年)のプロデュースを務めるなど、印象深い仕事を共にしてきました。





▽▽▽▽ 角松敏生さん 追悼全文 ▽▽▽▽

突然の訃報に接し深い悲しみの中にいます。

中山さんとは

80年代に一緒に仕事をさせていただいて以来お会いしていませんので

私の中の中山さんは10代のままです。

音楽が大好きで努力家だった記憶があります。

改めて中山さんの遺した多大なる功績を讃えるとともに

心から哀悼の意を表します。

△△△△ 全文 以上 △△△△







角松さんは、中山美穂さんが出演するコンサートのための「You're My Only Shinin' Star」の楽曲データが入った、フォルダの接写を投稿しています。

【担当:芸能情報ステーション】