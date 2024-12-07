¥É·³¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡ÈÂçÃ«¥Ö¥é¥ó¥É¡É¡ÖÆüËÜ¤ÏÍµÊ¡¤Ê¹ñ¡×¡¡1015²¯±ßÊ§¤Ã¤Æ¤â¡ÄÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿ÂçÌÙ¤±
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¸ú²Ì¡É¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èµ¼Ô¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌîµå¤ÏÂç¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¡Ë²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBaseball Tonight with Buster Olney¡×¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è»á¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊä¶¯´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤ò¥º¥é¥ê¤ÈÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤º¤ë¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤¬¼çÄ¥¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÌîµå¤¬1900Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£30¥Á¡¼¥à¤Î´Ø·¸À¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÏ¢Ë®À©ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£Á´¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¼«¿È¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤¬¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸ÌÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÍµÊ¡¤Ê¹ñ¤Ç¤¹¤·¡¢Ìîµå¤ò¤«¤Ê¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïºò¥ª¥Õ¤ËÂçÃ«¤È»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬ÆüËÜ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èµ¼Ô¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï°ìÈÖ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¤¢¤Á¤é¤Ç¤ÏÈà¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£Èà¤ÏÄ¶Âç¥¹¥¿¡¼¡£Èà¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Ô¾ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£Èà¤é¡ÊÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ï»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¸ú²Ì¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤È¹¹ð·ÀÌó¤Ê¤É¤òÄù·ë¡£7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1050²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÃ¯¤â¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤é¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤«¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶¥Áè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£Èà¤é¤Ï¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»³¤Û¤ÉÌÙ¤±¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¬ÍèÇ¯¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÁ´¥Á¡¼¥à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¤ÎµÜËÜ¾¡¹ÀÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï10·î¤ËÂçÃ«¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏÌó1168²¯1181Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¡£¡ÈÂçÃ«¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë