“スカパラ先輩”が<REDLINE>にやってきたぞー! 東京スカパラダイスオーケストラが茂木欣一(Dr)のビートを合図に「5 days of TEQUILA」でそのステージをスタートさせると、前方でスカダンスに興じる人もいれば、後方で猛者たちが集う今日の疲れを癒…すつもりだったのに!と思いながらもスカパラの楽しげなサウンドに我慢できず踊り出す人も。つまり、みんなが踊っている。

セットリスト

[REDLINE STAGE]

1.5 days of TEQUILA

2.DOWN BEAT STOMP

3.Glorious

4.天空橋

5.スキャラバン

6.水琴窟-SUIKINKUTSU-

7.流れゆく世界の中で feat.キヨサク(MONGOL800)

8.Paradise Has No Border

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





<REDLINE>初出演のスカパラ。谷中敦(Baritone Sax)は「(<REDLINE>に)ずっと来たかった」と言い、「滑り込めましたね〜」とファイナルにしてようやく出演できる喜びを語った。その喜びを音に変えるようにスカパンクチューン「Glorious」を投下すると、オーディエンスは色とりどりのタオルを回して応じた。沖祐市(Key)がショルダーキーボードに持ち替え、ステージ前方に進んで和風のメロディを奏でた「天空橋」では、「わっしょい! わっしょい!」との掛け声が上がり、まさにお祭り状態に。「スキャラバン」のあとには、場内が静寂に包まれる。そして透き通った青い照明に照らされる中、沖が美しい旋律を奏で始めて「水琴窟-SUIKINKUTSU-」へ。それまで踊り狂っていたオーディエンスは、スキルフルな演奏から繰り出される上質なサウンドに浸りながら、うっとりと音に身を委ねていた。終盤、谷中の呼び込みで、スペシャルゲスト・キヨサク(MONGOL800)がステージへ。先ほど自身のステージを終えたばかりだというのに、キヨサクは「楽しんでますか〜?」と言いながらのんびり登場すると、谷中に「言いそびれていましたけど、35周年おめでとうございます」と声をかける。さらに、11月に行われた35周年を記念したライブ<スカパラ甲子園>に言及し、「ビールを送りました」と楽屋のようなトークを繰り広げる。そんなマイペースな空気から、川上つよし(B)の柔らかな音色に乗せて、キヨサクをボーカルに迎えた楽曲「流れゆく世界の中で」が穏やかに始まる。途中から“粒さん”ことMONGOL800のダンサー・粒マスタード安次嶺も登場し、すっかりMONGOL800のペースに。盤石なスカパラの演奏と、キヨサクの優しい歌声が幕張メッセに響き渡った。ここで、谷中、加藤隆志(G)、川上、大森はじめ(Percussion)、北原雅彦(Trombone)、NARGO(Trumpet)、GAMO(Tennor Sax)の6人が花道に集結し、お馴染みのフレーズから「Paradise Has No Border」へ。その頼もしさはまるで戦隊ヒーローのよう。GAMOが「どこが一番盛り上がっているんだー?」とフロアに問いかければ、オーディエンスは踊ったりタオルを掲げたりして一斉にアピールする。掲げられたタオルを見るとスカパラはもちろん、<REDLINE>のイベントタオルに、出演バンドのタオルなど様々。いろいろなアーティストのファンが、スカパラをあちこちで見て盛り上がっているのだ。まさに“NO BORDER”な景色が広がる中、最後にメンバーが中央に集結すると、キヨサク&粒さんも集結している。ステージ上も“NO BORDER”なムードの中、スカパラの最初で最後の<REDLINE>のステージは締めくくられた。文◎小林千絵写真◎Kohei Suzuki