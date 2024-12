ステージ登場前、舞台袖で気合いを入れる声に大きな歓声が上がったのはWACK所属の7人組グループ、ASP。そしてお腹に響くような爆音のビートが会場に響いてユメカ・ナウカナ?、ナ前ナ以、モグ・ライアン、マチルダー・ツインズ、ウォンカー・ツインズ、チッチチチーチーチー、リオンタウンが颯爽とステージに登場し、「全員、かかってこんかい!」という声とともに1曲目「Black Nails」をアグレッシヴに叩きつける。スピード感のあるパンキッシュなナンバーとエネルギッシュな振りやシンガロングに、オーディエンスの熱がぐんぐんと上がっていく。

セットリスト

[BODY STAGE]

1.Black Nails

2.TOXiC iNVASiON

3.MAKE A MOVE

4.Tokyo Sky Bluesv

5.NO REASON

6.I HATE U

7.darma

8.TOTSUGEKI!!!!!

9.M

10.拝啓 ロックスター様

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





そこから「TOXiC iNVASiON」、「MAKE A MOVE」と爆裂なエレクトロロックを連投して盛り上げる。ストロボライトに浮かび上がる激しいダンスや、憂いを帯びていたり力強いシンガロングだったりとアップダウンするメロディで、前半からオーディエンスを翻弄していった。「初めまして、ASPです。よろしくお願いします!」とひとりひとり自己紹介すると、「<REDLINE>、出させていただいてめちゃくちゃ嬉しいです。楽しみに来ました!」と興奮たっぷりに語って、中盤は「Tokyo Sky Blues」で大きなハンドクラップを起こし、ノイジーなハードコアナンバー「NO REASON」でステージを駆け巡った。2021年に結成し、今年の10月にはメジャーでの1stアルバム『Terminal disease of ASP』を発表して、初の日本武道館単独公演<We are in BUDOKAN “The floor is all ours!!”>を成功させた今の7人の自信も、このステージに滲む。オルタナ感に溢れたサウンドと泣きのメロディでオーディエンスの心を掴んでいく「I HATE U」から、早口のラップで会場のテンションを上げつつ途中のシュールでアブストラクトなダンスパートでも魅せていく「darma」など、エモーショナルに、フィジカルにとステージからエネルギーを放つライブだ。「トツゲキ!!」とフロアに向けてコブシを突き出してスタートした「TOTSUGEKI!!!!!」では、ファットなビートとキャッチーな振りでオーディエンスを巻き込んで、大きくジャンプさせていった。オーディエンスとの距離感がグッと濃密になったところで、コブシを突き上げ叫ぶオーディエンスの野太い掛け声がこだまする青春パンク「M」がスタート。7人がステージを駆け回って歌う、“君に会えてよかった”というフレーズが会場を歓喜で染めて、ラストは「拝啓ロックスター様」。「最後、全員で手を上げていこう!」と盛り上げながら、7人は肩を組んでヘッドバングし、シャウトを飛ばす。骨太で疾走感のあるサウンドと、感情を爆発させるアンセミックなメロディに、オーディエンスの掛け声が大きく響く。ロックバンドが並ぶなかで、堂々としたパフォーマンスによるエネルギッシュなステージで、爽快な風を巻き起こしていった。文◎吉羽さおり写真◎MASANORI FUJIKAWA