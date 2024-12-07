¡ÖÈþ¤ÎË½ÎÏ¡×TWICE¡¦¥ß¥Ê¡¢ÈþµÓ¡õ¤ª¤Ê¤«ºÝÎ©¤Ä¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÂçÍ¥¾¡¤¹¤®¤ë¤è¡×
´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥ß¥Ê¤µ¤ó¤Ï12·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤È¤ª¤Ê¤«¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥ß¥Ê¡¢ÈþµÓ¡õ¤ª¤Ê¤«ºÝÎ©¤Ä¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¹ÈÇò½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡©¡¡ÆüËÜ¤ÎÃã¤Î´Ö¤ä¤Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÂçÍ¥¾¡¤¹¤®¤ë¤è¡¢¡¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ß¡¼¤¿¤ó¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤ÎË½ÎÏ¡ª¡×¡Ö¶âÈ±¤ä¤Ð¤¤¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥ß¥Ê¡¢ÈþµÓ¡õ¤ª¤Ê¤«ºÝÎ©¤Ä¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¥ß¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖStrategy¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¾æ¤¬Ã»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤ÏÁ´¿È¤¬¼Ì¤Ã¤¿¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþµÓ¤ä¤ª¤Ê¤«¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤ÈÄ¹¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤ÊµÓ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¸ø³«°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ê¤µ¤ó¡£11·î10Æü¤Ë¤ÏÀÖ¤¤°áÁõ¤«¤é¤ª¤Ê¤«¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö´°Á´½÷¿À¡×¡ÖÅ·»È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê¹Æ¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)