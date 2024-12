美味しくて映える｢ホテル ユニバーサル ポート｣クリスマスビュッフェ2024

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」では、2024年11月5日(火)から12月25日(水)まで、館内のビュッフェレストラン、カフェ、ラウンジで「クリスマスフェア」が開催中です。これらの施設は、宿泊者以外のお客様も利用可能。シェフが心を込めた絶品料理や、クリスマスらしい可愛らしいアイテムが並び、目でも楽しめる料理やスイーツが提供されます。

ホテル ユニバーサル ポートについて

「ホテル ユニバーサル ポート」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから徒歩約4分の距離に位置しています。

「ポートダイニング リコリコ」





「ポートダイニング リコリコ」は、「Treasure Hunting」をテーマにしたレストランで、航海や島をモチーフにしています。エントランスには航海図や星座が描かれ、金色に輝くビュッフェカウンターには、まるで宝物のような料理が並びます。大阪ならではの“食の楽しさ”を感じられる、季節感豊かな料理を楽しむことができます。

座席は342席、5つのゾーンに分かれており、今回は「サブマリンルーム」でビュッフェをいただきました。紺碧に輝く海中に浮かぶサブマリンの中で、ゆったりと食事を楽しんでいるような気分を味わえます。

ディナービュッフェ「クリスマスフェア」

シェフ自慢の冬の味覚や、クリスマスにぴったりなかわいらしいスイーツが約70種類並びます。

また、12月21日~12月25日には、期間限定でボイル蟹が食べ放題となります。

ライブキッチンコーナー

ローストビーフ



目の前でカットされたローストビーフを、シャリアピンソース(主に玉ねぎをベースにした調味料)をかけていただきます。内側はしっとりジューシーで、肉質が非常に良いため、肉本来の旨味がしっかりと感じられます。

ライブキッチンコーナー

天ぷら



この日はエビ、カボチャ、レンコンの天ぷらが揚げられていました。揚げたての天ぷらはそのままでも美味しいですが、横に並んでいるおうどんに大阪名物の肉吸いをかけ、揚げ立ての天ぷらをのせて天ぷらうどんとして楽しむこともできます。天ぷらの風味が肉吸いと相まって、絶妙な味わいでした。

トナカイのいなり寿司

愛らしいトナカイの形をしたいなり寿司は、お子様をはじめ、みんなの人気者!筆者もその可愛さに目が合った瞬間、心を鷲掴みにされました。耳は蓮根、鼻はトマトで、とても上手に考えられています。

デンマーク風ローストポーク

デンマークの伝統的な料理で、香辛料で味付けした豚バラ肉をじっくり焼き上げたパリパリの皮が特徴で、中はジューシーです。

クアトロフォルマッジピザ

4種のチーズを使った濃厚なピザです。お好みではちみつをかけて、甘じょっぱい味わいが癖になります。

シーフードと野菜のスパゲッティトマトクリームソース

エビやイカなどたっぷりのシーフードが入り、まろやかでリッチな味わいです。トマトクリームソースは、トマトの酸味とクリームのコクが絶妙に調和しており、シーフードの新鮮な旨味と、野菜の甘みが加わることで、深みのある味わいが楽しめます。

スイーツコーナー

ケースの中にはクリスマス仕様の可愛いスイーツが並んでいます

クリスマスの定番、シュトーレンも美味しそうな姿で並んでいます。

キッズコーナーはキッズの目の高さに!

子供たちも自分の好きなものを選んでお皿にのせられるので、楽しさが倍増します。可愛いお皿が用意されており、サラダからおやつまでさまざまな料理が並び、自由に選んで楽しむことができます。

もちろん、大人の方も楽しめます。筆者もサラダやエビフライ、揚げ物をいただきましたが、どれもとても美味しく、バラエティ豊かなメニューが揃っていて大満足でした。

冬の味覚を満喫!いただきます!!

テーブルの上には、冬の味覚を満喫できるシェフ自慢のメニューが所狭しと並んでいます。1年に一度、今の季節限定で楽しめるクリスマスをテーマにした料理は、見ているだけでも可愛らしくワクワクします。さらに、ディナービュッフェでは、和洋中の約70種類の料理が楽しめ、お子様からご年配の方まで幅広い世代が満足できる内容です。

料理

手前中央には、クリスマスツリーを模したポテトサラダがあります。可愛らしい星形のトッピングが施され、プレートが一層華やかに彩られています。

やっぱり、トナカイを模したいなり寿司は、可愛らしくてインパクト大ですね。

エビフライやサラダ、クアトロフォルマッジピザ、パスタなど、筆者のお気に入りが並んでいます。

帆立と烏賊の香草バター焼き(右下)は、海鮮がたっぷりと入っており、下に敷かれたご飯とも一緒に楽しめます。香草バターの香りが食欲をそそります。

サーモン(中央左)はオーブンで焼き上げられ、サワークリームにとびこや柚子皮を合わせた贅沢なソースが絶妙にマッチします。

スイーツ

クリスマススイーツには、可愛くて美味しそうなメニューがたくさん。『サンタのおくりもの』という名前のプレゼントボックス型レアチーズケーキやツリーワッフルなど、どれも魅力的です。みんなの笑顔が溢れる中で、思わずデザートは別腹で楽しんでしまいますね。

クリスマスビュッフェメニュー

■温製料理

ローストビーフ/アルボンディガス/デンマーク風ローストポーク/鶏肉と野菜のアヒージョ/サーモンのオーブン焼き ロムソース/帆立と烏賊の香草バター焼き/スウェーデン風じゃがいものグラタン/クアトロフォルマッジ(はちみつ)/シーフードと野菜のスパゲッティ トマトクリームソース/肉すいうどん/蟹のふわふわ豆腐

■冷製料理

カツオのワカモレ/ポテサラツリー/スモークサーモン/メキシカントルティーヤ/チコリーのボートサラダ/カプレーゼ

■寿司・タタキ

にぎり寿司(まぐろ・サーモン・えび・うなぎ・たまご)/トナカイのいなり寿司/かつおの柚子塩タタキ

■サラダ

フリルレタス/キャベツ/レッドキャベツ/ミズナ/ミニトマト/海藻

シーザードレッシング/ソテーオニオンドレッシング/香りゆずドレッシング/胡麻ドレッシング

■ご飯・カレー・スープ

ごはん【国産】/赤だし/ミネストローネ/カレー/麻婆豆腐

■キッズメニュー

キッズグラタン/キッズポテト/エビフライ/とうもろこしの香ばし揚げ/キッズサラダ/ドーナツ/ラムネ

■パン

ミルクパン/胚芽ロール/フォカッチャ

■デザート

苺のショートケーキ/ブッシュドノエル/サンタのおくりもの(レアチーズケーキ)/マカロンケーキ/ナッツのキャラメルタルト/ツリーワッフル/苺のムース/プリン/アップルパイ/チョコキャラメルシュー/トゥインクルゼリー/わらび餅/シュトーレン

■アイス

6種のアイス(リッチバニラ・チョコレート・宇治抹茶・とちおとめ・ローストピスタチオ・りんご)

■フルーツ

パイン/リンゴ/ブドウ/ドラゴンフルーツ/杏仁豆腐

■ソフトドリンク各種

★特別メニュー(12/21~12/25)

ボイル蟹(蟹酢)

<基本情報>

ホテル ユニバーサル ポート

🔳大阪市此花区桜島1-1-111

🔳06-6463-5000

🔳開催期間:2024年11月5日(火)~12月25日(水)

🔳営業時間:17:30~21:30(最終入店21:00)/90分制

🔳料金:(消費税・サービス料込み):

・大人(13歳以上)6,000円

・小学生(7~12歳)3,500円

・幼児(4~6歳)1,800円

※12月21日~12月25日は特別メニューの為、料金が異なります。

【追記】記念日をメッセージプレートと共に(別料金)

友達やご家族とともに、記念日をホテル ユニバーサル ポートのディナービュッフェでお楽しみください。チョコレートのメッセージプレートは別途550円でご用意して頂けます。

