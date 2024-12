【モデルプレス=2024/12/07】春夏秋冬を通じて結束する少年たちの物語として、季節を駆け抜ける9人組グローバルグループ・&TEAM(エンティーム)。5月の1st SINGLE「五月雨(Samidare)」を皮切りに、8月の2nd SINGLE「青嵐(Aoarashi)」、10月のDIGITAL SINGLE「十五夜(Jyuugoya)」をリリース。そして12月18日の2nd ALBUM『雪明かり(Yukiakari)』のリリースを控えている。同世代アーティストのなかでも最多クラスのリリースと活動量の&TEAMを支えるのは、LUNE(※Eはアキュートアクセント付き、&TEAMのファンネーム)だ。

◆&TEAM、ファンとの交流を大切に

◆&TEAM、自身初のホールツアー最終公演でファン想いのサプライズ

◆&TEAM、1st&2nd SINGLEでダブル・プラチナ認定

LUNEは、「月」を意味し、Light Up New Energyの頭文字を組み合わせたメンバーシップ名で、月のように&TEAMの将来を明るく照らし、&TEAMが今後前に進んでいくための原動力という意味が込められている。その名前の由来のとおり、&TEAMとLUNEは互いに必要不可欠の存在であり、相思相愛の最高の関係性を築いている。そんなLUNE愛が強い&TEAMのエピソードを紹介する。&TEAMのLUNE愛を説明するのに欠かせないのは、コミュニケーションの多さだ。グローバル推し活プラットフォームweverseのアーティストから直接メッセージを受け取れるサービス「Weverse DM」を24年3月から開始以降、1日も欠かさずファンへDMを送信。ツアー期間や制作期間でどんなに忙しい時も、&TEAMメンバーが「Weverse DM」に1人も現れなかった日はない。またLUNEというファンの呼称が決定した9月26日を「LUNEの誕生日」としてデビュー以来メンバーがお祝いすることも特徴的だ。今年の9月26日には、Weverse LIVEをしながらLUNEと楽しむたこ焼きパーティを実施。LUNE愛が強いメンバーは、作ったたこ焼きに「地球のように丸いLUNE焼き」と名前をつけ、“たこ焼きの具材のように多様なメンバー”を丸ごと愛してくれるLUNEに感謝と愛を伝えた。LUNE愛の強さから、メンバーが制作に携わることや演出を考案することも。今年1月から開催した自身初のホールツアー『2024 &TEAM CONCERT TOUR ‘FIRST PAW PRINT’』の最終公演では、サプライズとして、会場の2階席、3階席までメンバーが訪れ、&TEAMの始まりを思い起こす『The Final Countdown(&TEAM ver.)』を披露した。2階席、3階席に登場する演出は、いつも応援してくれるLUNEひとりひとりに感謝を伝えるためにメンバーが考案したもので、最後の曲が終わり暗転してから2階、3階席まで全力で走って駆け付けたという。さらに12月18日リリースの2nd ALBUM『雪明かり(Yukikari)』には、&TEAM初のファンソング「三日月の願い」が収録される。各メンバーが綴ったLUNEへの約束や感謝の思いが歌詞となった曲となる見込みだ。そんな&TEAMの原動力であるLUNEというファンダムの影響力は、カムバックをするたび日に日に強まっている。今年リリースした1st SINGLEと2nd SINGLEは2作連続で初週自己最高売り上げ枚数を達成し、ダブル・プラチナ認定を獲得。初週販売量は、1st ALBUM『First Howling:NOW』の初週販売量13万3165枚と比較して3倍以上に急成長し、自己最高記録を更新し続けている。さらに、10月にリリースしたDIGITAL SINGLE『十五夜(Jyuugoya)』を記念して実施したライブ配信のなかで、メンバーが“十五夜の願い”にかけて、LUNEと&TEAMが1つになることを願う「#We_are_ONETEAM」のハッシュタグを考案。ハッシュタグは、ライブ配信中にXにてトレンド入りすると、配信終了時にはなんと日本と韓国でトレンド1位を果たした。そんな相思相愛のLUNEと&TEAMの絆が形となって、12月18日から22日まで、公式ペンライト&TEAM OFFICIAL LIGHT STICKがスノードームとなり渋谷パルコ公園通り広場に設置されることが決定した。LUNEと&TEAMの絆が形になったスノードームで、ともに過ごしてきた春夏秋冬シリーズの最終章を迎える本作品の発売を記念するイベントとなる見込みだ。春夏秋冬を通じてLUNEと&TEAMがともに駆け抜けてきた1年の集大成となる2nd ALBUM『雪明かり(Yukiakar)』のリリースまであと少し。春夏秋を共に過ごした自信を胸に&TEAMとLUNEがかけた“願い”を叶える冬が始まる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】