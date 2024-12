テレビアニメ『アクエリオン』シリーズの第4作目となる新作『想星のアクエリオン Myth of Emotions』が、2025年1月9日深夜0時30分よりTOKYO MXなどで放送されることが決定した。あわせてPVが公開され、OPテーマはシリーズでおなじみの「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」AKINO from bless4・福山芳樹、EDテーマは「告白」AKINO from bless4となる。

オープニングテーマはAKINO from bless4・福山芳樹が歌唱する「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」。2005年放送の『創聖のアクエリオン』にて主題歌を務めたAKINO from bless4と、FIRE BOMBER、JAM PROJECTなどでも活動を続け、圧倒的迫力による絶唱で聴くもの全てを魅了し続ける福山芳樹がスペシャルユニットを結成。岩里祐穂作詞、菅野よう子作曲による「一万年と二千年前から愛してる」でお馴染みの「創聖のアクエリオン」を、『エヴァンゲリオン』シリーズ全作を手掛け世界中にファンを持つ鷺巣詩郎アレンジによって装い新たに、「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」として歌唱する。エンディング主題歌はAKINO from bless4が歌唱することも発表。エンディングテーマは菅野よう子・糸曽賢志監督作詞、菅野よう子作編曲による「告白」。神秘的なまでに輝きを放つAKINOのボーカルと、流星を思わせるような美しいストリングスが神々しい楽曲に仕上がっている。追加キャストも発表され、謎の少年サン役を七海ひろき、私立江ノ島学園教員・ムナカタキョウコ役を安野希世乃、私立江ノ島学園教員で科学者の猿田一彦役を湧津ユウミが担当。PVでは、今回初解禁となる新キャラクターも登場し、物語の核となる”感情”に迫る内容が描かれている。そして、アクエリオンシリーズならではの合体シーンも初登場している。今回のアクエリオン新シリーズは、2015年に放送された前作『アクエリオンロゴス』以来、10年ぶりで、神奈川県藤沢市江の島の英才教育が施されている学園が舞台。特殊強化クラスの生徒<エレメント>に選ばれたサッコ、リミヤ、トシが、感情の力で動く戦闘機<ベクターマシン>の操縦を命じられ、謎の侵略兵器<神話獣>との戦いを余儀なくされる…というストーリー。「3人の神」を祀る江ノ島を舞台に、「3機のベクターマシン」が飛び交い、「3種のアクエリオン」に想星合体する。『アクエリオン』シリーズは、2005年に放送された『創聖のアクエリオン』から始まり、その後、第2期『アクエリオンEVOL』、第3期『アクエリオンロゴス』(2015年)と続く人気ロボットアニメ。生まれや立場が異なるキャラクターたちが、互いに理解し合い、心を通わせていく”愛”を描き、作品テーマである「合体」のワードを使った印象的なフレーズ「あなたと合体したい」はアニメファンの間で話題に。また、2007年にパチンコ台がリリースされると、その際、テレビCMで流れたテーマソング「創聖のアクエリオン」の「一万年と二千年前から愛してる〜♪」はアニメファン以外の人たちにも強烈な印象を残して作品認知に繋がった。【AKINO from bless4 コメント】アクエリオン20周年おめでとうございます!Congratulations ! 14歳にこの作品と出会い、私の人生は大きく変わりました。一万年と二千年前から待ってました! 今回は「想星のアクエリオン Myth of Emotions」で皆さんとご一緒に参加できて、最高に幸せです。早くリアルタイムで観るのが待ち遠しいです。 ♪一億と二千年後も愛し続けます♪【福山芳樹 コメント】AKINOさんと『創聖のアクエリオン Myth of Emotions』の歌唱をすることになりました福山芳樹です。誰もが知っているこの曲ですが、まさか僕が歌うことになるとは!さらに20年間歌い続けているAKINOさんとデュエットということで、ハードルは高かったのです(笑)この新しいバージョンも気に入っていただけたら嬉しいです。もちろんライブで披露できたら最高ですね。舞台が江の島ということで、僕の地元から近くでもありますし、聖地巡礼でもしようかなと思ってます。放映を楽しみにしております。■七海ひろきコメントアクエリオンという壮大な物語にサン役として参加できること、とても嬉しいです。サンは、神秘的でミステリアスな存在でありながら、物語の鍵を握るキャラクターです。サッコたちとどのように関わり、彼らの運命にどう影響を与えていくのか、ぜひ注目してください。この作品は、感情の力で動く戦闘機や繰り返される輪廻の果てに現れる「アクエリオン」の壮大な戦いが描かれるだけでなく、キャラクターたちの絆や成長も深く描かれています。「想星合体!」の瞬間に広がる感動を、ぜひ皆さんと共有できたら嬉しいです。■安野希世乃コメント「想星のアクエリオン Myth of Emotions」にて、ムナカタキョウコ役を演じさせて頂きます。宗方は、世界の存亡を背負わされたエレメントたちの運命を、最も近くで見守る大人であったと感じています。これから彼らを待っている、驚きに満ちた壮大な物語が紐解かれて行くのを、共に見守って頂ければ幸いです。■湧津ユウミコメントまさか!こんな展開が?!魅力的なキャラクターたちが驚愕の展開を繰り広げる『想星のアクエリオン Myth of Emotions』本作品にて『猿田一彦』役を演じました。湧津 ユウミです。私が演じる猿田一彦は何と言っても、噛めば噛むほど味が出るところが、とっても魅力的!見れば見るほど惚れ直す、江の島の風景と一緒ですね!是非、新たな神話を見届けて下さい!GO、アクエリオン!