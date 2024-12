ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン」が来年10周年を迎えることを記念し、2025年1月24日(金)から1年を通して、「ユニバーサル・クールジャパン2025」を開催。今回、第一弾プログラムとして、2025年1月31日(金)から6月30日(月)までの期間限定で開催される『名探偵コナン・ワールド』について、アトラクションのビジュアルと、オリジナルストーリー、サブタイトルが解禁された。

■コナンや安室と事件を解決に導く『名探偵コナン・ワールド』は、体まるごと“超リアル”な事件に巻き込まれ、コナンたちと一緒に迫りくる謎に挑み、真実を見抜く体験が毎年大好評のプログラム。今回の『名探偵コナン・ザ・エスケープ〜残像の序幕(プロローグ)〜』は、2025 年4月18日(金)公開予定の劇場版最新作「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」と連動。コナンや少年探偵団をはじめ、“眠りの小五郎”こと毛利小五郎や、安室透に加え、初参戦となる“小五郎の妻”妃英理が登場する。館内を歩き回り、密室からの脱出を目指す完全ウォークスルー型の謎解き体験では、自分たちの足と頭脳を使って手がかりを探し、アイテムを駆使して事件を解決に導く。これまで以上に手ごたえ十分の圧倒的クオリティの謎と、超リアルな登場人物たちによるド迫力のアクションに大興奮しながら、目の前に現れた小五郎や安室たちを手助けし推理したり、コナンたちとメッセージでやり取りをしながら爆弾の解除に挑んだりして、ゲスト自身が作品の世界に入り込み真犯人を突き止めていくのだ。劇場版の前日譚となる完全オリジナルストーリーを舞台に、自らの頭脳で真犯人を追い詰める、超熱狂の“極限推理”体験が楽しめる。■平次&和葉の気になる恋模様も!?また、絶叫ライド『名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜標的の絶叫車両(スリルコースター)〜』では、遊園地を楽しむコナンや平次たちと、スリル満点のライドに乗り合わせる、ハラハラドキドキの究極体験が待っている。平次と和葉の仲を取り持とうという蘭の計らいで、ジェットコースターに乗り込んだ一行だったが…なんと車両に爆弾が仕掛けられており、絶体絶命の大ピンチに!? どんな結末が待っているのか、ファンにとっては、実際に乗ってストーリーを見届けたい内容ではないだろうか。そのほか、推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』では、レストラン「タイニー・ブロッサム」を舞台にしたストーリーを展開。テレビ番組の収録が予定されている店内には、大張り切りの小五郎に加え、ある危機を察知し目を光らせる安室の姿も。というのも、お忍びで来店予定の有名人の宝石が狙われているという噂が立っていたのだった…。撮影と楽しい食事が進む中、店内では怪しい動きが発生して!? 小五郎や安室と謎を解く“美食×ミステリー”にも注目だ。(C)東野圭吾/集英社原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)(C) 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会(C) SCRAPHARRY POTTER and all related characters and elements (C)& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.