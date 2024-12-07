『〜女子大小路の名探偵 新章〜舞台「死は、ど真ん中に転げ落ちて」 』



【CAST】剛力彩芽古川毅和合真一 山本亮太 佐倉 初 福圓美里 渡辺みり愛 白峰ゆり 高橋明日香 神志那結衣 金子 雅 杉江優篤 平山佳延 川名浩介 池田彰夫 桐谷直希 塩出純子 山木コハル⻫藤レイ 藤原習作大林素子三浦浩一【STAFF】脚本・演出:秦建日子/主題歌:THE FRANK VOX「ワッショイジャパン」企画・主催:2025 舞台『死は、ど真ん中に転げ落ちて』製作委員会(中広、OFFICE BULE、Ask)【会場・スケジュール】2025 年 3 月 15 日(土)〜3 月 23 日(日) 博品館劇場(〒104-0061 東京都中央区銀座 8 丁目 8-11)◆最速オフィシャルキャスト先行(抽選)◆【受付期間】2024 年 12 月 14 日(土)10:00〜12 月 22 日(日)23:59【受付 URL】 【席種・料金】全席指定\12,000(税込)[先行特典:非売品ブロマイド(申込みキャスト毎にブロマイド 1 枚)]◆一般発売(先着)◆【受付期間】2025 年 1 月 4 日(土)10:00〜 【受付 URL】 【席種・料金】全席指定\12,000(税込)〜女子大小路の名探偵 新章〜舞台「死は、ど真ん中に転げ落ちて」公式 HP■http://askcoltd.com/joshidaikouji-stage/公式 X■@jdkj_stage