THE FRANK VOX、剛力彩芽の舞台初主演作の主題歌を担当
THE FRANK VOXが12月11日に配信リリースする新曲「ワッショイジャパン」が、剛力彩芽の舞台初主演作『〜女子大小路の名探偵 新章〜舞台「死は、ど真ん中に転げ落ちて」 』の主題歌に決定した。
『〜女子大小路の名探偵 新章〜舞台「死は、ど真ん中に転げ落ちて」 』は『アンフェア』『HERO』『そして、誰もいなくなった』『サイレント・トーキョー』など、サスペンスやミス テリーのジャンルでヒット作を量産してきた秦建日子が、第二の故郷と公言する名古屋&岐阜を舞台に立ち上げた新作ミステリー「女子大小路の名探偵」シリーズ。
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■THE FRANK VOXコメント
この度、『〜女子大小路の名探偵 新章〜舞台「死は、ど真ん中に転げ落ちて」 』の主題歌を担当させていただくことになりました。
原作者の秦さんや舞台関係者の皆様の
"地方創生の枠を超え、日本全国を盛り上げたい！"という熱い想いを受け取り、僕達の全力を楽曲に込め、"必ず舞台に花を添えるぞ！"という想いで楽曲を制作しました。
「ワッショイジャパン」という楽曲のタイトルの通り、日本人に馴染み深い和の音を織り交ぜながら、体が勝手に踊り出すようなアッパーチューンに仕上げました。
この曲で素敵な舞台をより華やかなものにできれば嬉しいです。
皆様、是非劇場へ！
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『〜女子大小路の名探偵 新章〜舞台「死は、ど真ん中に転げ落ちて」 』
剛力彩芽
古川毅
和合真一 山本亮太 佐倉 初 福圓美里 渡辺みり愛 白峰ゆり 高橋明日香 神志那結衣 金子 雅 杉江優篤 平山佳延 川名浩介 池田彰夫 桐谷直希 塩出純子 山木コハル
⻫藤レイ 藤原習作
大林素子
三浦浩一
【STAFF】脚本・演出:秦建日子/主題歌:THE FRANK VOX「ワッショイジャパン」
企画・主催:2025 舞台『死は、ど真ん中に転げ落ちて』製作委員会(中広、OFFICE BULE、Ask)
【会場・スケジュール】2025 年 3 月 15 日(土)〜3 月 23 日(日) 博品館劇場(〒104-0061 東京都中央区銀座 8 丁目 8-11)
◆最速オフィシャルキャスト先行(抽選)◆
【受付期間】2024 年 12 月 14 日(土)10:00〜12 月 22 日(日)23:59
【受付 URL】 【席種・料金】全席指定\12,000(税込)[先行特典:非売品ブロマイド(申込みキャスト毎にブロマイド 1 枚)]
◆一般発売(先着)◆
【受付期間】2025 年 1 月 4 日(土)10:00〜 【受付 URL】 【席種・料金】全席指定\12,000(税込)
〜女子大小路の名探偵 新章〜舞台「死は、ど真ん中に転げ落ちて」
公式 HP■http://askcoltd.com/joshidaikouji-stage/
公式 X■@jdkj_stage
先行配信シングル「ワッショイジャパン」
2024年12月11日(水)リリース
配信リンク：https://THE-FRANK-VOX.lnk.to/wasshoi-japan_paps
ミニアルバム『VOX BOX 2』
TECI-1835 / \3,000 (税抜価格 \2,727)
＜VOX BOX TOUR 2025 〜えっ、10000km ?! まだまだ届けに行きたくて♪〜 ＞
3/09（日）16:00 / 16:30 岐阜：岐阜Club-G
3/15（土）16:30 / 17:00 群馬：前橋DYVER
3/16（日）16:00 / 16:30 宮城：仙台LIVE HOUSE enn 2nd
3/20（木・祝）16:00 / 16:30 滋賀：滋賀U☆STONE
3/22（土）16:30 / 17:00 北海道：札幌CrazyMonkey
3/29（土）16:00 / 16:30 香川：高松sound space RIZIN'
4/05（土）16:30 / 17:00 広島：広島Live space Reed
4/06（日）16:00 / 16:30 岡山：岡山CRAZYMAMA KINGDOM
4/12（土）16:30 / 17:00 京都：KYOTO MUSE
4/13（日）16:00 / 16:30 奈良：奈良NEVER LAND
4/20（日）16:00 / 16:30 東京：Shibuya WWW X
4/26（土）16:30 / 17:00 愛知：名古屋ElectricLadyLand
4/27（日）16:00 / 16:30 石川：金沢GOLD CREEK
4/29（火・祝）16:00 / 16:30 福岡：福岡The Voodoo Lounge
5/03（土）16:00 / 17:00 大阪：心斎橋BIG CAT
・ファンクラブ先行チケット受付
https://www.thefrankvox-official.com/contents/215403
・ツアーチケット情報
ピクチャーチケット：\6,000（ファンクラブ限定）
一般：￥4,500＋1D / 学生割引￥3,500＋１D
フリーライブ情報
2024年 12月27日(金)奈良・イオンモール橿原１Fサンシャインコート
2024年 12月28日(土)大阪・アリオ八尾光町スクエア
2025年 1月11日(土)群馬・けやきウォーク前橋1F・けやきコート
2025年 1月12日(日)東京・錦糸町マルイ正面特設ステージ
2025年 1月18日(土)岐阜・モレラ岐阜 1F ホワイトプラザ
2025年 1月19日(日)愛知・タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース
2025年 1月25日(土)広島・広島駅南口地下広場
2025年 1月26日(日)福岡・HMV＆BOOKS HAKATA
関連リンク
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