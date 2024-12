<REDLINE ALL THE FINAL>に沖縄の風を吹かせ、肌寒い空気を払拭する灼熱のステージを繰り広げたのはMONGOL800(以下モンパチ )だ。SEが流れると、<REDLINE>ステージを埋め尽くした観客は早くも狂騒モードに切り替わり、メンバー3人の登場を待つのみ。キヨサク(Vo, B)、高里悟(Dr, Vo)、Kuboty(G, Cho)が現れると、大名盤2ndアルバム『MESSAGE』収録の「あなたに」で火蓋を切った。キヨサクの芯の太い歌声に、悟による高音ボイスが絡み、そこにKubotyもコーラスで援護。3声の魅力を存分に活かした手法で名曲に新たな彩りを添える。観客は言わずもがなの大合唱である。

セットリスト

[REDLINE STAGE]

1.あなたに

2.DON'T WORRY BE HAPPY

3.OKINAWA CALLING

4.小さな恋のうた

5.少年時代

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





ここで1stアルバム『GO ON AS YOU ARE』収録の「DON'T WORRY BE HAPPY」に移ると、モンパチのステージに必要不可欠であるダンサー・“粒さん”こと粒マスタード安次嶺を筆頭にSeasir(Tp)、Nari(Sax)のホーン隊を加え、賑々しいサウンドで場を盛り上げていく。曲の後半はSeasir〜Nari〜Kubotyとリレー式にソロを繋ぎ、「ここでまさかの粒さんソロでございます」というキヨサクの紹介とともに粒さんがソロダンスを披露。下から上へと拳を突き上げるだけで歓声が沸き、「<REDLINE>で遊ぶな!」とキヨサクからツッコみが入ってしまうほど。しかしそんな言葉も意に介さず、側転から満面の笑みを決める粒さん。誰も彼を止められない。そんな陽気すぎるモンパチオールスターズの本領が爆発するのが、ライブ鉄板曲「OKINAWA CALLING」だろう。「沖縄から南の風を届けてもよろしいですか?」とキヨサクは前置きして同曲をプレイ。ステージとフロアの間に巨大なコール&レスポンスを起こし、幕張メッセはお祭り騒ぎと化す。粒さんの方に目を移すと、花道の最前で踊り狂った後に前転しながらステージに戻ったりと、やりたい放題だ。もはやキヨサクもツッコみを入れず、野放し状態である。再び3ピース体制になると、「今日も世代を超えて響かせてくれますか?」と呼びかけ、『MESSAGE』収録の「小さな恋のうた」へ。「小さな島のあなたのもとへ」を「小さな島の<REDLINE>のもとへ」と歌詞を変えて歌い、<REDLINE ALL THE FINAL>を曲で祝福する。それに倣うように観客による大合唱も凄まじく、最高潮の盛り上がりを見せていた。最後は井上陽水のカバー「少年時代」をプレイ。序盤から盛大なクラップが鳴り響き、フロアはウェルカムムード満載だ。ここでもSiaserとNariによるホーン隊をフィーチャーし、明るくも突き抜けた輝きで名曲を捌き、モンパチ・バージョンとして見事に昇華。《私の心は夏模様》と歌詞にも刻まれている通り、ここにいるすべての人たちを夏気分に染める陽光パフォーマンスでビシッと締め括ってくれた。文◎荒金良介写真◎RUI HASHIMOTO