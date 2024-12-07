ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡ÊÃæ±û¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°£é£îÀéÍÕÆî¡×¤¬£·Æü¤ËÉÙÄÅ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄ»á¤Î¤Û¤«¡¢Ë¼Áí¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥ºÌÚ¹¹ÄÅ£Æ£Ã¤ä¥ª¥ë¥«³ûÀî£Æ£Ã¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ÉÌó£²£°£°¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤¬ÀéÍÕÆî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆîË¼Áí¹ñÄêÀéÍÕ¸©Î©ÉÙÄÅ¸ø±àÌî³°·à¾ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢ÉÙÄÅÌ¨¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹Ìó£´¥­¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»²²Ã¼Ô¤µ¤ó¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤êµ­Ç°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î³èÀ­¤ä¡¢·ò¹¯±¿Æ°¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¤¤¤è¤¤¤è£¸Æü¤Ï£Ê£±ºÇ½ªÀá¡£¡ÖÌÀÆü¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¤Ïº£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÍÍ¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¤¤Ä¤â»Ù±ç¤·¤ÆÄº¤­¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÉðÅÄ»á¤Ïº£¸å¤âÀºÎÏÅª¤ËÁð¤Îº¬³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£