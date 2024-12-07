Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚÝ¯Åí¾®´Ý»Ò¡Û¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¡©¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤È¡Ö¤â¤â¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡©
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÝ¯Åí¾®´Ý»Ò¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÝ¯Åí¾®´Ý»Ò¡×¤ÈÉ½¤¹ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢1986Ç¯¡Á¤ê¤Ü¤ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤·¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÝ¯Åí¾®´Ý»Ò¡×¤ÈÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â±Ç²è²½¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤êÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¡×¡á¡ÖÝ¯Åí»Ò¡×¤È¡Ö¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡á¡Ö¾®´Ý»Ò¡×¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÝ¯Åí¾®´Ý»Ò¡×¤Ç¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Ray WEBÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô