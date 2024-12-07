¡ÖÃ¦ÎÏ¡×Èþ¿Í½÷Í¥¤ÎÌÜÎÏ¤Ë·Ý¿Í¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¡£±¿Í¤ÏSNS¤Ë¡Ö¥¬¥Á¥³¥á¥ó¥È¡×¹ðÇò¡ÄËÜ¿Í¥Ó¥Ã¥¯¥ê
½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£MCÍÅÄÅ¯Ê¿¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤«¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¤ò¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£
±ÊÌî¤Ï»°»ÍÏº¤Î¾®µÜ¹À¿®¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Ç¡¢Den¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ë¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë·ªÃ«¡Ê¥«¥«¥í¥Ë¡Ë¤Î3¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤ò¥È¡¼¥¯¤ÇÌþ¤ä¤¹¹±Îã¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÃ¦ÎÏ¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍÅÄ¤¬¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£±ÊÌî¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ÍÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è¤Ç¤ªÈè¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¿¶¤ê¡¢±ÊÌî¤¬¡Ö¤¨¡©¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Ë¡£¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖÅö½éÂæËÜ¤Ë¤³¤ÎÅ¸³«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ð¤µ¤ì¡¢Â¨Åú¤Ç¡Ö¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿±ÊÌî¤Ë¾®µÜ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡ÖÃ¦ÎÏ¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·ªÃ«¤¬¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¡Á¤ó¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Den¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£ËÜÊª¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¡£ÍÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤Î3¿Í¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬Àä¶ç¤·¤Æ¥Ë¥ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö²¶¤é¤â¾®µÜ¤µ¤ó¤¬Íè¤ëÁÛÄê¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«±ÊÌî¤µ¤ó¤¬¡Ä¡£OK¡¢¼Âºß¤·¤Æ¤ó¤À¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ò±£¤»¤º¡£Den¤Ï¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¼´¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ó¤À¤±¤Ï¡ÄÆ²¡¹¤È¡×¤È¾È¤ì¤Ç¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÅÄ¤Ë¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡ªº£Æü¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤³¤ÇDen¤¬¡Ö7ÉÃ¤¯¤é¤¤¡¢1²ó¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¿´¤ÎÈâ³«¤±¤ë¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¤¿¤ÀDen¤Ï±ÊÌî¤Ë¶¯Îõ¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¿ôÉÃ¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤ÆÌÜÀþ¤ò¤½¤é¤·¡¢º´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¤â¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÇú¾Ð¤·¤¿¡£Den¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¥¹¥²¥§¤¾¡×¤È¡¢±ÊÌî¤ÎÌÜÎÏ¤Ë¡È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡ÉÀë¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë·ªÃ«¤Ï¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤Æ¤³¤ÈËº¤ì¤Æ¤Æ¤µ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥ª¥ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ¤³¤ÈËº¤ì¤Æ¤µ¡¢¤½¤ì¤Ë·ë¹½¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ó¤À¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤ò¤·¡¢±ÊÌî¤â»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥Á¤ÇÉáÄÌ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡¢¤µ¤Ã¤¡×¤È¡¢·ªÃ«¤ÎÈ¯¸À¤ò¸å²¡¤·¡£±ÊÌî¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢·ªÃ«¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥Ü¥³¤Ê¤ó¤«¡¢¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤È¾È¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏDen¤¬Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ÊÌî¤¬¡Ö»ä¡¢¾Íè¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁÔÂç¤Ê¼ÁÌä¤òÊÖ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡Á¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤ÆÀä¶ç¡£º´µ×´Ö¥¢¥Ê¤ÏÀäË¾Åª¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¶ì¾Ð¤·¡¢ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥·¥Ð¥·¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤íÊÄÅ¹¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢±ÊÌî¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÉé¤±¤Æ¡È¶¯À©½ªÎ»¡É¡£±ÊÌî¤¬¡ÖÁ´Á³ËþÂ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£