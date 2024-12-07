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Source
NASA - NASA Shares Orion Heat Shield Findings, Updates Artemis Moon MissionsNASA - NASA Identifies Cause of Artemis I Orion Heat Shield Char LossSpaceNews - NASA further delays next Artemis missions
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