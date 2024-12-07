JFL¹âÃÎ¤Î¡ÈJ£³»²Æþ¡É¤¬·èÄê¡ª YS²£ÉÍ¤Ë£²¡Ý£°²÷¾¡¡¢£²Àï¹ç·×£³¡Ý£±¤Ç¾å²ó¤êÈá´êÃ£À®¡ª¡ÚJ£³¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡Û
¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤¬12·î£·Æü¡¢J£³¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎÂè£²Àï¤ÇY.S.C.C.²£ÉÍ¤ò²¼¤·¡¢Èá´ê¤ÎJ£³»²Æþ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡J£³¡¦19°Ì¤ÎYS²£ÉÍ¤ÈJFL¡¦£²°Ì¤Î¹âÃÎ¤¬¡¢J£³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¡£Âè£±Àï¤ò£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤¬£·Ê¬¤Ë¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¿·Ã«À»´ð¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëJ¥¯¥é¥Ö¡È¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡YS²£ÉÍ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò½±¤¦¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤Æ£±ÅÀ¤¬±ó¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢90¡Ü£±Ê¬¤ËÆâÅÄÍ¥Úð¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¹âÃÎ¤¬£²Àï¹ç·×£³¡Ý£±¤Ç¾å²ó¤ê¡¢J£³¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡J£³¡¦19°Ì¤ÎYS²£ÉÍ¤ÈJFL¡¦£²°Ì¤Î¹âÃÎ¤¬¡¢J£³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¡£Âè£±Àï¤ò£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤¬£·Ê¬¤Ë¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¿·Ã«À»´ð¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëJ¥¯¥é¥Ö¡È¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡YS²£ÉÍ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò½±¤¦¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤Æ£±ÅÀ¤¬±ó¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢90¡Ü£±Ê¬¤ËÆâÅÄÍ¥Úð¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¹âÃÎ¤¬£²Àï¹ç·×£³¡Ý£±¤Ç¾å²ó¤ê¡¢J£³¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô