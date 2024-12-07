¡ØËÜµòÃÏ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡Ù³ÚÅ·¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤¬Â¨Åú¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î¡È¥·¥ó¥Ü¥ë¡É¡Ö¤â¤¦1²ó¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¡ª¡×
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï7Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¸«¤Ë¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤â»²²Ã¡£²ñ¸«ÃæÈ×¤Ë¤ÏÀÐ°æ°ìµ×SD¤ÎÈ¯°Æ¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤¬Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜµòÃÏ¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È´ÑÍ÷¼Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â³½Ð¡£
¸½ºß17ºÐ¤Î°éÀ®Ìî¼ê¡¦´ßËÜÍ¤ÌéÁª¼ê¤Ï¡Ö¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÊý¤ËÍ·±àÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦µÈÇ¼ÍãÁª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎµÕÊý¸þ¤ÎÂÇµå¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÍÛÇðæÆ¡Ê¤è¤¦ ¤Ü¤¦¤·¤ã¤ó¡ËÁª¼ê¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¤â¾è¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦1²ó¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦½¡»³ÎÝÁª¼ê¤Ï¡¢²ñ¸«ÅöÆü¤ÎÄ«¤Ëµå¾ì¸«³Ø¤ò¹Ô¤¤¡ÖÅ·Á³¼Ç¤«¤éÅÚ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£¤Þ¤¿3ÎÝÂ¦¤Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢3ÎÝÂ¦¤«¤é¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø¤È³ÚÅ·¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òº£Æü½é¤á¤Æ¸«¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀçÂæ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºòÆü½é¤á¤ÆÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£