¹âÃÎ¤Ë½é¤ÎJ¥¯¥é¥ÖÃÂÀ¸¡ª¡¡Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÇYS²£ÉÍ¤ò·âÇË¡¢Èá´ê¤ÎJ3Ä©Àï¤Ø
JFL¤«¤éÌ´¤ÎJ3¤Ø¡Ä¹âÃÎ¤¬YS²£ÉÍ¤ò2Àï¹ç·×3-1¤Ç²¼¤¹
¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J3¡¦JFL¡ÊÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ËÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎÂè2Àï¤ÇY.S.C.C.²£ÉÍ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Àï¹ç·×3-1¤È¤·¤¿¹âÃÎ¤¬J3¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¡£1Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¹âÃÎ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç·ãÀï¤ÎËö¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£YS²£ÉÍ¤Î¥Û¡¼¥à¡Ö¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2Àï¤Ë¤Ï5101¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Á°È¾7Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òDF¾®ÎÓÂçÃÒ¤¬Á÷¤ë¤È¡¢Âè1Àï¤Ç½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿FW¿·Ã«À»´ð¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÄÉ¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿YS²£ÉÍ¤ÎÌÔ¹¶¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡£Á°È¾7ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¹âÃÎ¤¬¹Å¤¤¼éÈ÷¤Ç¥¬¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤YS²£ÉÍ¤Î¹¶·â¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¯¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï7³ä¶á¤¯Áê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÃÎ¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë¤ÏFWÆâÅÄÍ¥Úð¤¬¤À¤á²¡¤·¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¹âÃÎ¤¬2Àï¹ç·×3-1¤Î¥¹¥³¥¢¤È¤·¡¢Ç°´ê¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJ3Ä©Àï¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë