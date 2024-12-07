¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥¿¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥¸¥ç¥¿¤Ï10·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¡¢Áê¼êDF¤ÈÀÜ¿¨¤·Ï¾¹ü¤òÉé½ý¡£Á°È¾¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°ÊÍè¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¤½¤·¤Æ¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀïÁ°¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¸¥ç¥¿¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í²æ¡¹¤Î¼ç¤Ê·üÇ°»ö¹à¤Ï¹¶·â¿Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥£¥ª¥´¤âÉüµ¢´Ö¶á¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¤âÉüµ¢´Ö¶á¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤âÆ±ÍÍ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¼ÂºÝ¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¿¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿²°³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£

¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¡ÖÉüµ¢´Ö¶á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¿ä»¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íè½µ¿åÍËÆü¤Î¿¼Ìë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëCL¤Î¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤½¤¦¤À¡£

¥¸¥ç¥¿¤¬Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈà¤Î»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£