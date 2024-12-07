¿Íµ¤¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦µÜËÜ¾ÐÎ¤¡¢¡Ö£´£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎµÜËÜ¾ÐÎ¤¤¬£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢£´£±ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿µÜËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£´£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤Î²ÖÂ«¤ò³§¤µ¤ó¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿´¤ËÉ÷¤òÄÌ¤·¤Æ¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¤Ê¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¡¡»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡£Ì¿¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿µÜËÜ¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö£±£²·î£·Æü¡¡µÜËÜ¾ÐÎ¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ê£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£