REDLINE STAGE初日の2組目はgo!go!vanillasだ。2024年でメジャーデビュー10周年。ミュージシャンとしての好奇心と探求心に従って、ジャンルに縛られずに音楽を鳴らしてきた彼らの活動は周囲に確かに伝わっており、特に最近は様々な対バン、イベント、フェスから声を掛けられている。今回、<REDLINE>初出演が実現したのも納得という印象。その証拠に、サウンドチェックの音に引きつけられて、フロアにたくさんの人が集まってきた。ライブ開始前からオーディエンスは歓迎モードだ。

セットリスト

[REDLINE STAGE]

1.マジック

2.デッドマンズチェイス

3.カウンターアクション

4.エマ

5.平安

6.来来来

7.one shot kill

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





関連リンク

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

観客の手拍子と虹色の照明がREDLINE STAGEを彩るなか、景気づけにバンドで一発鳴らす。直後、「初っ端からついてこいよー!」と牧達弥(Vo, G)。1曲目は「マジック」だ。観客は床が揺れるほどジャンプをしたり、長谷川プリティ敬祐(B)のカウントに合わせて手拍子したりと大盛り上がり。楽しいロックンロールパーティーが始まった。次の曲の爆裂イントロが鳴り響く。2曲目「デッドマンズチェイス」はメンバー4人が順にボーカルをとる曲だ。弾むステップのようなベースラインを紡ぎ、朗々と歌うのは、この曲の作曲者であるプリティ。歌い終えたあと、前に出てきてギターを掻き鳴らすのは牧。ジェットセイヤ(Dr)は立ち上がってドラムソロをキメてから、シャウト混じりで熱く歌い、「アーユーレディ、ロックンロール!?」とオーディエンスを鼓舞した。熱狂の中でもスッと通る歌声の持ち主・柳沢進太郎(G)は、細やかなフレージングのギタープレイでも魅せる。スポットライトの下、刺激的な音色をぶっ放すサポートキーボーディスト・井上惇志も含めて、本当に個性の強い面々だ。3曲目「カウンターアクション」では、バンドが激しく鳴らすのに対し、観客はいきいきとジャンプしまくった。セイヤが腕を大きく回しながらのショット、さらに怒涛の連打で曲を締め括ると、フロアから歓声。見渡すとみんないい笑顔だが、メンバーも負けていない。ステージからはたまに「フゥー!」という声も聞こえてくるし、4人は誰よりもこの場を楽しんでいるようだ。そんなふうに思っていたら、ここで牧のMC。「<REDLINE>ファイナルにして、俺たちは初出場です。今日出るバンドがさ、この<REDLINE>の歴史とかストーリーとかいろいろなものを全部喋ってくれると思うので、俺たちは今この瞬間を楽しみにきました」と語ってから「まだまだいけるか?」と、「エマ」で演奏再開だ。その後は、「平安」、「来来来」と最新アルバム『Lab.』から2曲続けて披露。2曲の仕上がりようから、現在まわっている『Lab.』のリリースツアーもいい調子なのだろうと伝わってくる。「さあ、ヤベえところ見せてくれよ、<REDLINE>。行こうぜー!」とラストは「one shot kill」。バンドの強烈なサウンド、サイレン音のSEが鳴り響くなか、空間が真っ赤に染まった。曲の終盤では牧がフロアに突入。観客の熱量を直に浴びた牧は、ステージに戻ってきたあと、「幕張最高!」と叫び、上着を脱ぎ捨て、全力を注ぐようにマイクに向かった。音楽で繋がったgo!go!vanillasと<REDLINE>のオーディエンス。気持ちのよいライブだった。文◎蜂須賀ちなみ写真◎Masahiro Yamada