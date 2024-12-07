中国重慶市で軌道交通15号線第2期の敷設作業開始
5日、重慶軌道交通15号線第2期の物流パーク北駅−井口駅区間にあるトンネルで敷設を行う中鉄二十四局の作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶12月7日】中国重慶市の軌道交通15号線第2期工事が5日、全面的な敷設段階に入った。曽家駅から九曲河東駅（第1期）までの全長32.8キロに11駅を設ける。同線は市内初の都市軌道快速線で、最高時速は140キロとなる。
5日、重慶軌道交通15号線第2期の物流パーク北駅−井口駅区間にあるトンネルで敷設を行う中鉄二十四局の作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
5日、重慶軌道交通15号線第2期の物流パーク北駅−井口駅区間にあるトンネルで敷設を行う中鉄二十四局の作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
5日、重慶軌道交通15号線第2期の物流パーク北駅−井口駅区間にあるトンネルで敷設を行う中鉄二十四局の作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
5日、重慶軌道交通15号線第2期の物流パーク北駅−井口駅区間にあるトンネルで敷設を行う中鉄二十四局の作業員。（重慶＝新華社記者/王全超）
5日、重慶軌道交通15号線第2期の物流パーク北駅にあるシールド発進立坑で撮影したプレキャスト軌道スラブのつり下げ作業。（重慶＝新華社記者/王全超）