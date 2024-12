ヘアビューティコスメ｢ルシードエル｣より、サンリオデザインが登場♪

ヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」の「質感再整シリーズ」より、「#質感再整シャンプー・トリートメント ミニヘアマスク付き サンリオキャラクターズ デザイン スペシャルセット」を、2024年12月2日(月)より数量限定で発売します。髪の内部から集中補修し、ハイダメージヘアを質感再整するシャンプーとトリートメントに、ミニサイズのヘアマスクが付いたお得なセットです。

サンリオキャラクターズ デザイン スペシャルセット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654869

髪の内部から集中補修し、ハイダメージヘアを質感再整する酸熱トリートメント成分を配合のシャンプーとトリートメントに、ミニサイズのヘアマスクが付いたお得なセットです。

酸熱トリートメントとは

蓄積したダメージを集中補修するサロン技術発想のヘアトリートメントです。

ヘアアイロンやドライヤーの熱でヘアケア効果が促進され指の通りの良さやまとまり、ツヤの持続力が上がります。

【ルシードエル】セットの内容

ルシードエル #質感再整シャンプー 380ml

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654869

・きめの細かいもちもちの泡でひっかかりがなく洗えて、すすぎ後のきしみを感じさせない洗い上がりです。

・ヒートリペア成分も配合で、熱をいかして髪を補修します。

・日々の洗髪で生じる摩擦やからまりによるダメージを抑える、ダメージレスな設計です。

・髪をいたわりながらやさしく洗えるアミノ酸系洗浄成分配合。

・カラーキープ成分が毛髪をコーティングしながら保護し、色持ちを支えます。

・ラウレス硫酸塩フリーです。

・アイロンを持った“クロミ”のオリジナルデザインです。

ルシードエル #質感再整トリートメント 380g

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654869

・髪のからまりを防ぎ、しなやかにまとまってストレスフリーな手触りに仕上げます。

・ヒートリペア成分も配合で、熱をいかして髪を補修します。

・日々の洗髪で生じる摩擦やからまりによるダメージを抑える、ダメージレス設計です。

・うるおいキープ成分を配合で、髪にうるおいをとどめて、まとまりをキープ。

・毛先までまとまりながら、サラサラで重くなりすぎない仕様です。

・パラベンフリー。

・カールアイロンを持った“マイメロディ”のオリジナルデザインです。

ルシードエル #質感再整ヘアマスク 50g

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654869

・ダメージで弱くなった髪を、内部から質感再整する、洗い流すトリートメントです。

スペシャルケアとして週に1~2回の使用がおすすめです。

・内部から髪を補修することで強度を高めて、強くしなやかで切れにくい状態に導き、より健康な髪の状態に導きます。

・髪のうねりや広がりを抑え、毛先までストンとまとまる仕上がりです。

・ドライヤーを持った“ハローキティ”のオリジナルデザインです。

かわいすぎるスペシャルセットをチェック

今回は「ルシードエル」から展開される『#質感再整シャンプー・トリートメント ミニヘアマスク付き サンリオキャラクターズ デザイン スペシャルセット』について紹介しました。

ハローキティ、マイメロ、クロミのデザインが入ったヘアケアセットは、見ているだけで幸せな気持ちになれるかわいさですよね。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。