フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『Big Dragon』を15日から独占見放題配信する。『Big Dragon』同作は、2022年にタイで制作されたBLドラマで、登場人物を青龍・白虎・朱雀・玄武の四神獣に見立てて物語が展開していくユニークな作品。特に前半はコメディータッチで進みながらも、主人公たちの同性を好きになる葛藤、苦しみ、生きづらさに加えて、大切なものを失う悲しみも丁寧に描かれ、家族愛とは何かを問いかけている。また、随所に組み込まれているアブノーマルな要素は、本作ならではの刺激的なスパイスとなっている。

○■ストーリー財閥御曹司のヤイは、経営学を専攻する大学生でありながらクラブハウスの経営も任されているハイスペック男子。同じ大学の建築学部を卒業した先輩のアジョにアプローチをしようとした矢先、建築学部いちの人気者マンコーンが目の前に立ちはだかる。そこでヤイはマンコーンをはめようとたくらむが、それが裏目に出てしまい、マンコーンと激しい一夜を共にしてしまう。ヤイはこの記憶を消し去り、クラブハウスの改装に没頭しようとするが、発注先の設計チームの中にインターンであるマンコーンの姿があった。互いに最悪な印象しかない2人は牽制し合うばかりだったが、すれ違いと本音のぶつかり合いを繰り返しながら、少しずつ距離を縮めていく。【編集部MEMO】FODでは、『PIT BABE』『Two Worlds』『Close Friend3』『Venus in The Sky』『Between Us〜縒り合わせる運命〜』『Ai Long Nhai』『Coffee Melody』『Close Friend』『Naughty BABE』『2gether-吹替-<ノーカット完全版>』『The Rebound』『Absolute Zero -絶対零度-』といったタイのドラマを配信している。さらに、タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版『Love in The Air-恋の予感-』も配信している。(C)2022 Star Hunter Entertainment Co., Ltd., All right reserved