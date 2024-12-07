Í¦¼Ô¤ÈËâ²¦¡¢½ÉÅ¨Æ±»Î¤¬¡È°ìÌÜ¹û¤ì¡É¤·¤¿¤é¡©Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¦¼Ô¤È¥Ä¥ó¥Ç¥ìËâ²¦¤ÎÎø¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¡Úºî¼Ô¤Ë¿Ö¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖÎø¤¹¤ëºÇ½ª·èÀï¡×¤òÆÉ¤à
À¤³¦¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹Ëâ²¦¤È¡¢¤½¤ì¤òÆ¤¤È¤¦¤È¤¹¤ëÍ¦¼Ô¡£½ÉÅ¨Æ±»Î¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ëºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î·èÀï¤Ç¡¢¤â¤·¤ª¸ß¤¤¤¬¡È¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡½¡½!?
ÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç(@1203Yao)¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡ÖÎø¤¹¤ëºÇ½ª·èÀï¡×¤Ï¡¢Í¦¼Ô¤ÈËâ²¦¤Î¥é¥¹¥È¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤¦²¦Æ»Å¸³«¤ò¥é¥Ö¥³¥á¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔºîÉÊ¤À¡£Àï¤¦Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Î»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¢Í¦¼Ô¤ÏÃæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¬¤ê¤Ç¾È¤ì±£¤·¡¢¤«¤¿¤äËâ²¦¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É!?¡×¤È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥à¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¡Ä¡£¤ª»÷¹ç¤¤¤ÊÆó¿Í¤È¡¢Ãç´Ö¤äËâ²¦¤ÎÂ¦¶á¤Ë¤è¤ëÎäÀÅ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤â´Þ¤á¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¾Ð¤¨¤ë¥é¥Ö¥³¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ëâ²¦¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¡¢Îø¤¹¤ë²µ½÷¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ
¡ÖÍ¦¼Ô¤ÈËâ²¦¡×¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î2¿Í¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤ÎËÜºî¡£ºî¼Ô¤ÎÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËËâ²¦¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËâ²¦¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Îø¤¹¤ë²µ½÷¤È¤·¤Æ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌ¥ÎÏ¤¬½Ð¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎòÂå¥¥ã¥é¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÇ¥È¥Ä¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖÀßÄê¤ä¥¥ã¥é¤ÎÌÜ¿·¤·¤µ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÆÍÇËÎÏ¤ÇÌµÍý¤ä¤êºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌðÈø¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤³¤ËÍê¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤ÈÏÓ»î¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¿·¶ÃÏ³«Âó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤ë¼ï¤ÎÇû¤ê¤òÀß¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥»¥ê¥Õ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¥¥ã¥é¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ËËÍ¤Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥·¥Ê¥ê¥ªºî¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì¡²èÀ©ºî¤Î´ðËÜ¤Ë²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Í¦¼Ô¤ÈËâ²¦¤¬·õ¤ò¸ò¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÉÁ¤¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¡×¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ëÌ¡²è¤Ë¤âº£¸å¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÉý¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÌðÈø¤µ¤ó¤Î¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç(@1203Yao)