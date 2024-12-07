【速レポ】＜REDLINE＞のホスピタリティエリアが熱い、“アパレルブースにCrystal LakeのYD出現”
多彩なカルチャーと交わり、新たな価値観を提示してきた＜REDLINE＞だけあって、今回も多くのアパレルブランドが出店。C.U.L.T.U.R.E、DOTS COLLECTIVE、deviluse、GIVEME GUM、FireEastStation、RULE THE FATE、OVER(ALL)、VANLIという全8ブランドが顔を揃えている。
◆会場写真
そんな中でも注目したいのが、Crystal LakeのYDとRyo、ファッションデザイナーのTAKUTOらが創設したC.U.L.T.U.R.E。黒壁でシックなブースに並ぶのはTシャツやパーカーといったオーソドックスなアイテムから、今の季節にピッタリなカバーオールやコートもあり、モノクロームを基調とし、ラインやパターンが洗練されたモノばかりが並んでいる。店頭にはYD自身が立つこともあり、これは貴重な機会に違いない。
また、＜REDLINE ALL THE FINAL＞ということで今回限りの復活を遂げたGIVEME GUMも存在も見逃せない。こちらはFOMAREのアマダシンスケがデザインとプロデュースをしていたストリートブランドだ。赤と白に彩られ、ツリーも置かれたクリスマス仕様の中、胸元に＜REDLINE＞と＜GIVEME GUM＞のロゴは入ったWネームTシャツはひと際目を引く存在。他にもスウェットやパーカー、手に取りやすいキーホルダーのようなグッズもあり、この日の思い出に、と多くの観客が詰めかけていた。
文◎ヤコウリュウジ
撮影◎REDLINE
◆BARKS内＜REDLINE ALL THE FINAL＞特設ページ
■JMS主催＜REDLINE ALL THE FINAL＞
12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール
open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00
▼12月7日(土)出演アーティスト
ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里
▼12月8日(日)出演アーティスト
AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン
■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”
※デジタルシングル
▼Vocal
Adam Graham (FACT)
AG (NOISEMAKER)
GEN (04 Limited Sazabys)
Hiro (SHADOWS / FACT)
細美武士 (MONOEYES)
庵原将平 (SHANK)
Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)
Jesse (The BONEZ / RIZE)
JOEY (EGG BRAIN)
Jose (TOTALFAT)
Kaito (Paledusk)
笠原健太郎 (Northern19)
Kenta Koie (Crossfaith)
Kj (Dragon Ash / The Ravens)
MAH (SiM)
Masato (coldrain)
N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)
NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)
Suga (dustbox)
▼Guitar
Kazuki (SHADOWS / FACT)
YD (Crystal Lake)
Daidai (Paledusk)
▼Bass
チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)
▼Drums
Tatsuya (Crossfaith)
▼Special Thanks
169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)
関連リンク
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