“ALL THE FINAL”というタイトルだけあって、“これ以上あるのか?”というぐらい猛者たちが集結したわけだか、向かい合わせに設置されたBODY STAGEとSOUL STAGEのど真ん中に鎮座し、360度ステージとなったRIOT STAGEの存在は、両日各3組しかそのステージに立たないという意味でも見逃せないポイントだ。その口火を切ったのが福岡県久留米市発、激情溢れまくるロックバンドTHE FOREVER YOUNGだ。この<REDLINE ALL THE FINAL>への想いを語る場面もあったが、基本的にはとにかく曲で語るというスタンスでほぼぶっ続けの全9曲。常に沸騰状態が続いたステージだった。

セットリスト

[RIOT STAGE]

1.今君を迎えにゆくんだ

2.明日はいらねぇ

3.WORLD END

4.一生青春突撃宣言

5.手紙

6.素晴らしき世界

7.HELLO GOODBYE

8.GO STRAIGHT

9.YOUTH

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





関連リンク

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

振り返れば、サウンドチェックの段階からクニタケヒロキ(Vo, B)が「リハからRIOTの練習しようぜ!」と呼びかけて「心の旅」をライヴさながらに鳴らし、スタート前から湧き立つフロア。これはとんでもないことになるな…と感じたが、本編1曲目「今君を迎えにゆくんだ」が始まった瞬間、その想像を遥かに超える熱が充満した。アカペラで同曲を歌い出したクニタケに観客も声を合わせ、いきなりの大合唱。そこからフィードバックノイズを合図にバンドサウンドへとなだれ込んでいくのだが、その激走っぷりが凄まじい。タカノジュンスケ(G)とナカオタイスケ(G)の両ギタリストも前のめりでガツンガツンと弾き倒し、オガワリョウタ(Dr)もすべてを刻み込むように強いショットを繰り出していく。もちろん、その勢いは止まらない。“君を一人にしないさ”という歌詞も実に沁みた「明日はいらねぇ」を放ち、続けざまに「WORLD END」を食らわせる。いつものように「手を繋ぎに来いよ!」と呼びかければ、前へ前へと叫びながら押し寄せる観客。その想いに応えるようにクニタケもフロアへ身を乗り出て気持ちを交わらせる。このステージには、「bacho、KOTORI、ハルカミライと共に開催した<REDLINE FOUR FISTS>の代表として立っている」と宣言し、オガワのキックの踏み込み方が沁みる「手紙」で会場全体をグッと包み込んだ後、フロアからの天井を突き破るような大合唱にも圧倒させられたのが「素晴らしき世界」だ。ステージへ向けられる無数の拳と眼差し。ダイバーも続出し、誰もが遠慮なしの空間。だが、それがいい。やりすぎぐらいでもまだまだ足りないほどの想いがここにはあるのだ。「めっちゃ楽しいわ。みんなのおかげです」とクニタケが観客へ感謝を伝え、「思い出はなくなることないんだ」と語ってからはラストへ向けての3タテ。このステージに集結したヤツならついてこれるに違いない、というスタンスから、この日を忘れないという約束を観客と交わしていった「HELLO GOODBYE」、檄を飛ばすように投下した「GO STRAIGHT」、締めくくりには「青春はオレたちが終わらせない!」と大声で叫び、さらにギアを上げて叩きつけた「YOUTH」。魂を削り取ってぶちまけるようなダイナミズムにも溢れ、揺れに揺れるフロア。隅から隅まで情熱がとめどなく溢れる圧巻のライヴだった。文◎ヤコウリュウジ写真◎Kohei Suzuki