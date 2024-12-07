¡ÖÍ§¿Í¤ÏÂ¹¤¬¤¤¤ë¡×¤È²Ç¤Ë¡ÉÂ¹ºÅÂ¥¡É¤¹¤ëµÁÊì¡£¤À¤¬¼¡¤Î½Ö´Ö¡É¿¿·õ¤Ê´é¡É¤ò¤·¤¿É×¤¬¡Ä¡Ö¤¢¤Î¤µ¤¡¡×¢ªµÁÊì¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥³¥Ä
¤¢¤Ê¤¿¤ÏµÁÊì¤È¤ÎÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÉ×¤ÎÀ¸³è¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
É×¤È¤Î´Ø·¸¤ËµÁÊì¤¬´³¾Ä¤·¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¡¢¾å¼ê¤Ëµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¡¢¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎäÀÅ¤Ë»öÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢É×¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ò·èºö¤òÃµ¤¹»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÁÊì¤¬¡ØÍ§¿Í¤ÏÂ¹¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È²ñÏÃ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÂ¹ºÅÂ¥¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿¿·õ¤Ê´é¤ò¤·¤¿É×¤¬¡Ø¤¢¤Î¤µ¤¡¡Ù¤ÈµÁÊì¤ÎÏÃ¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¡¢È¿·â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê20Âå¡¿½÷À¡Ë
µÁÊì¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤ËÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÁ²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÉ×¤ÎÀ¸³è¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤Î°Ý»ý
É×¤È¤Î´Ø·¸¤ËµÁÊì¤¬´³¾Ä¤·¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¡¢¾å¼ê¤Ëµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¡¢¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤ò
µÁÊì¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎäÀÅ¤Ë»öÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢É×¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ò·èºö¤òÃµ¤¹»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Â¹ºÅÂ¥¤¹¤ëµÁÊì
¡ÖµÁÊì¤¬¡ØÍ§¿Í¤ÏÂ¹¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È²ñÏÃ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÂ¹ºÅÂ¥¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿¿·õ¤Ê´é¤ò¤·¤¿É×¤¬¡Ø¤¢¤Î¤µ¤¡¡Ù¤ÈµÁÊì¤ÎÏÃ¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¡¢È¿·â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê20Âå¡¿½÷À¡Ë
µÁÊì¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤ËÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÁ²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë