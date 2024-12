◆SUNGHOON、華麗なフィギュアスケート披露

【モデルプレス=2024/12/07】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜/全10回)の第8回が、7日に放送された。その放送の様子を、メンバーたちの収録の感想とともに紹介する。【ENHYPEN×モデルプレスコラボ企画Vol.8】今回はENHYPEN×フィギュアスケート。メンバーのSUNGHOON(ソンフン)はフィギュアスケート選手として活躍した経歴を持ち、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子もゲストで登場するという豪華な企画に。スケート場にやってきたENHYPENと、MCのおぎやはぎ・小木博明&ドランクドラゴン・塚地武雅。そこへゲストの村上がENHYPENの「XO (Only If You Say Yes)」に合わせて華麗に登場した。

◆ENHYPEN、フィギュアスケートでリレー対決

9歳からフィギュアスケートをはじめ韓国で代表候補にまでなったが、BTS(ビーティーエス)との出会いを経てK-POPアーティストを目指すようになったSUNGHOONは、フィギュアスケートと練習生の二重生活をしていた2年間を振り返った。すごく久しぶりにスケートリンクに来たというSUNGHOONだが、「今日はちょっとお見せしたいと思います」と、「XO (Only If You Say Yes)」のフィギュアスケートパフォーマンスを披露。終始「すごい!」「おお〜」などメンバーの歓声が湧き、村上も称賛のコメント。貴重なSUNGHOONのパフォーマンスを見ることができた。続いて、「フィギュアスケートKAKKOIIリレー」企画へ。村上チームとSUNGHOONチームに分かれてスケートでリレー対決をすることに。JAKE(ジェイク)は「自信いっぱいです」と意気込みながらも安全のためにヘルメットを被っていたり、スケートが苦手でスケート靴を履かずに挑戦するJAY(ジェイ)は「今日のKAKKOWARUIを担当します」と話し、笑いに変えた。リレーに加え「バトンタッチの際に良い表情をする」というお題もあり、HEESEUNG(ヒスン)は猛スピードで走り終えた後にポージングをしてスマートにゴール、JUNGWON(ジョンウォン)もカメラにばっちりキメ顔。それぞれ小木と塚地を乗せたソリを押しながら走るSUNOO(ソヌ)とNI-KI(ニキ)は互いにちょっかいを出すなど小競り合いをしており、その様子を見たJAYは日本語で「これこそが本物の意味のドロ沼バトルだな」とツッコミを入れるなど、大いに盛り上がった。SUNGHOONは、「久しぶりにスケートをするということで少し緊張しましたが、すぐに感覚を思い出せたし、メンバーたちとわいわい楽しい時間を過ごすことができました。普段からスケートをまたできればいいなと思っていたので、今回のバラエティー番組を通じて楽しい時間を過ごせて幸せでした」と久々の氷上での時間を楽しんだよう。HEESEUNGは「スケートが好きなので楽しかった記憶があります。プロ選手の村上佳菜子さんにもお会いできて、一緒におもしろいミッションもできて、楽しかったです」、JAKEは「スケートはあまりたくさんは滑ったことがなくて少し難しかったのですが、アクティブなことができておもしろかったです」、NI-KIは「久々にみんなでスケートをしましたが、思ったより上手く滑れて気持ち良かったです!」と、ほかメンバーも満喫できたことを明かした。ENHYPENの7人が“かっこいい”の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな“かっこいい”に挑戦する「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」。モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着し、収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届け。さらに各回の収録を終えたメンバーが語った収録の感想・裏話も紹介している。(modelpress編集部)JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックした。<『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト>https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan【Not Sponsored 記事】