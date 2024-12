<REDLINE ALL THE FINAL>初日のBODY STAGEトップを飾るのは、大分発のロックンロール正統伝承者・SIX LOUNGEだ。2024年9月にはa flood of circle、w.o.d.と3マンスプリットツアー<BAND BOOM>を行い、9月28日に開催された地元大分・T.O.P.S BittsHALLのファイナル公演でも凄まじいガチンコ勝負を繰り広げた。

セットリスト

[BODY STAGE]

1.ナイトタイマー

2.言葉にせずとも

3.New Age Blues

4.メリールー

5.アナーキー・イン・ザ・人生

6.スピード

7.トラッシュ

8.My Way

9.僕を撃て

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





「おはよう、REDLINEー!」とヤマグチユウモリ(Vo , G)が挨拶すると、「ナイトタイマー」から幕張メッセに豊かな声量を轟かせる。1曲目から観客のリアクションは上々だ。それからTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』主題歌「言葉にせずとも」に繋げると、裏声を活かしたセクシーな歌い回しで魅了していく。間髪入れずに「New Age Blues」に入ると、会場からクラップが沸き起こり、場内の温度は上がる一方であった。「大分からSIX LOUNGEです。朝イチからありがとう、いい一日にしましょう! REDLINEに愛を込めてー、“メリールー”!」と叫んで同曲をプレイ。ミドルテンポのシンプルな演奏に乗せ、おらかな歌声を存分に発揮する。男女問わず、歌詞を口ずさみながら曲の世界に浸る人たちを多く見かけた。そして、ここからバンドはギアを上げていく。イワオリク(B)のベースが激しく主張する中で「アナーキー・イン・ザ・人生」に突入。さらにアクセルをグッと踏み込み、「スピード」においてはナガマツシンタロウ(Dr)のビートも激しさを増していく。拳を突き上げてノる観客が増え、幕張メッセをライブハウス化させる熱気が渦巻いていた。その熱気を「トラッシュ」で膨らませる怒涛の流れとなり、リクは演奏中にマイクスタンドをぶっ倒すほど気合いが入っていた。「またライブハウスで会いましょう! 俺たち今日も絶好調、新曲やります!」と告げた後、2024年11月にリリースされた『2024大分国際車いすマラソン』番組応援ソングの書き下ろし曲「My Way」を披露。ロックンロール調の軽快なギターソロをフックに、「手放さないどんな結末が待ってても 舞台かけ上がれ」の歌詞通り、聴く者の背中を押すエール曲に大勢の人が引き込まれていた。ラストは「僕を撃て」で締め括り、赤ん坊を背負った母親がノリノリで騒ぐ姿も見かけ、改めて“いい歌といい演奏”を奏でる普遍性のあるロックンロールバンドであることを再認識させられた。文◎荒金良介写真◎Masahiro Yamada