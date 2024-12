<REDLINE>は15周年を迎えた。この15年の間に変わったことはたくさんあれど、その一つがAge Factoryというロックバンドがライブシーンに登場したことだ、と自信をもって言い切ることができる。それくらい、今のAge Factoryはライブキッズにとって頼れる存在で、ときに代弁者で、ときに憧れの存在だ。そしてみんなが、楽しくではなく、心を震わせながら歌える。

セットリスト

[BEGINNING STAGE]

1.Party night in summer dream

2.See you in my dream

3.Shadow

4.向日葵

5.Blood in blue

6.HIGH WAY BEACH

7.1994

8.TONBO

9.GOLD

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、AgeFactory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





<REDLINE ALL THE FINAL>の2日間で最初の音を鳴らすのはAge Factory。朝イチにもかかわらず多くのオーディエンスが集まり、その始まりを待つ。この日最初のアーティスト紹介のVTRが流れ、高揚感が最高潮に高まったところへ3人がゆっくりとステージへ進む。そして西口直人(Ba, Cho)のベースリフと共に清水英介(Vo, G)が拳を突き上げ、1曲目「Party night in summer dream」が始まる。増子央人(Dr, Cho)の力強いビートに乗せて、3人は沸々と場内の温度を上げていく。清水が一層声を張り上げたサビではレーザーが場内を飛び交い、午前10時とは思えないパーティーの光景が広がった。もはやライブキッズのアンセムと言っても過言ではない「See you in my dream」が鳴らされれば、さっそくクライマックスのような盛り上がりに。さらに歪んだギターが響き渡る「Shadow」が続けられ、まさに会場をぶっ壊さんばかりの勢いだ。清水が一つ息をつき、「全部焼き付けて帰ろうと思っています」と言葉を残すと、それまでの喧騒から逃れるように抒情的な「向日葵」へ。「季節は違うけど」と清水は前置きしていたけれど、あの夏の終わりを歌ったこの曲が、今年の夏を思い出させたり、いつかの<REDLINE>を思い出させたり。夏のAge Factoryを冬に聴くのも、真夜中のAge Factoryの曲を朝イチにも聴くのも良い。ライブ猛者が集まる2日間のトップバッター、そしてメインステージ。物理的に、そしてきっとその意味合いとしての大きさも感じたうえで清水が「幕張、でけえ!」と一言。彼はその立ち位置を「誇りに思う」と言いながらも、「今日のメインステージは通過点で、まだまだ、もっと行きたい」と思いを募らせる。さらには「そこにはみんなと行きたい」と言う。そしてその気持ちを加速させるブースターとして「Blood in blue」を投下すると、場内の熱もさらにぐんぐん上がっていく。さらに「俺たちの世代にとっては始まりだと思っている。その瞬間にみんながいる」──そう清水が胸を張って、自身の生まれ年をタイトルに掲げた「1994」を鳴らせば、その始まりに立ち会ったオーディエンスも、共に誇らしげに拳を突き上げ、共にシャウトする。ラストナンバー「GOLD」の前には、清水がはっきりと「俺たちは時代の先頭を走っていきたい」と口にした。カラフルな照明が消え、ピンスポットが清水を照らす。一心にオーディエンスの視線と心を惹きつける。そして轟音が叩きつけられる。輝き出した彼らが、駆け出していく。<REDLINE>は終わるが、Age Factoryが確実に新たな時代を作り上げている。清水はMCで「いいフロアをありがとう」とオーディエンスに声をかけていた。もちろんそれはAge Factoryの演奏、ライブが呼び込んだものでもあるが、<REDLINE ALL THE FINAL>に集まったオーディエンスもまた猛者たちであることの証明でもある。<REDLINE ALL THE FINAL>、これはとんでもない2日間になりそうだ。文◎小林千絵写真◎Taka"nekoze photo"