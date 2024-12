ミュージシャン角松敏生が7日、自身のインスタグラムを更新し、中山美穂さんを追悼した。

角松は中山さんの代表曲の1つで、88年の日本レコード大賞金賞に輝いた名バラード「You're My Only Shinin' Star」の作詞作曲などで知られる。

投稿では「You’re My Only Shinin’ Star for 2024Winter Live Project」とのファイル名のデータを入れたパソコンの画面も公開。今月に東京、兵庫公演を予定しており、追悼の演奏を示唆した。

▼コメント全文

突然の訃報に接し深い悲しみの中にいます。

中山さんとは80年代に一緒に仕事をさせていただいて以来お会いしていませんので私の中の中山さんは10代のままです。

音楽が大好きで努力家だった記憶があります。

改めて中山さんの遺した多大なる功績を讃えるとともに心から哀悼の意を表します。