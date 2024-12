三代目 J SOUL BROTHERSによる初の大規模展覧会、三代目J SOUL BROTHERS EXHIBITION「JSB3 CLASS(ジェイエスビースリー クラス)」が、12月7日(土)より六本木ミュージアムで開催開始となった。開催前日の12月6日(金)にプレス内覧会が行われ、メンバー全員が登壇し記者会見を行った。メンバーが登壇後、エントランスに書かれた「DEPARTURES」に込められた意味について小林直己は、「今回は旅をテーマにした展覧会により、MATEとともにここから出発して、過去から現在、そして未来への旅をできるような内容になっています」と伝えた。



















NAOTO NAOTO



NAOTOブース NAOTOブース



小林直己 小林直己



小林直己ブース 小林直己ブース



ELLY ELLY



ELLYブース ELLYブース



山下健二郎 山下健二郎



山下健二郎ブース 山下健二郎ブース



岩田剛典 岩田剛典



岩田剛典ブース 岩田剛典ブース



今市隆二 今市隆二



今市隆二ブース 今市隆二ブース



ØMI ØMI



ØMIブース ØMIブース







<三代目 J SOUL BROTHERS EXHIBITION 「JSB3 CLASS」>

期間:2024年12月7日(土)〜 2025年3月16日(日)※12/31〜1/2は休館日会場:六本木ミュージアム入場料(税込):プレミアムチケット5,500円(ラウンジ入場権利・パスポート・パスポートケース・巾着・ピンズ・カード付)パスポート付チケット 大人3,300円(パスポート・パスポートケース付)パスポート付チケット 小人2,200円(パスポート・パスポートケース付)通常チケット 大人2,200円通常チケット 小人1,100円※「小人」は小学生が対象のチケットとなります。※未就学児無料※「プレミアムチケット」は大人・小人、同一料金となります。※「プレミアムチケット」に付くパスポートおよびパスポートケースは「パスポート付チケット」と同様の特典となります。主催:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ協力:株式会社LDH JAPAN技術協力:株式会社ニコンクリエイツ制作協力:株式会社木村鋳造所、DCM DIY place◆展示物の入れ替わり制[第1期]2024.12.7 sat - 2025.1.10 fri[第2期]2025.1.11 sat - 2025.2.14 fri[第3期]2025.2.15 sat - 2025.3.16 sun※3会期で展開され、会期により展示内容が一部変更となります。【入れ替わる展示物】衣装展示、『THEATER』のメンバートークセッション映像など※メンバーにより展示内容を一部変更予定。会期と変更タイミングは一致しない可能性がございます。





過去から未来への軌跡をたどるアーカイブ展示では、CDジャケットやライブのグッズのほか、MVやライブで実際に着用した衣装を3期通じて過去最大規模の計149着をディスプレイ。3期目には現在開催中のドームツアー「ECHOES OF DUALITY」の衣装を最速展示。これまでに歩んできた道のりを年代に沿って追体験。ここでしか見ることのできないアルバムやツアーのロゴデザイン案など、クリエイティブ制作の裏側も見ることができる。なお、本展覧会は3会期で展開され、会期により展示内容が一部変更となる予定だ。展覧会の見どころとなるメンバー完全プロデュースの “ソロブース” について、各メンバーがそれぞれを語ってくれた。「タイトルは『THIS IS MY HISTORY』ということで、ブース内に設置されいるVRを付けていただくと、そこに自分が現れてダンスを観ることができます。パフォーマーとしてのチャレンジみたいな感じなんですよね。ライブだと観る角度が決まっているので、観たい角度と方向で観ることができます。ØMIが言ってたように下から覗き込むこともでき、そのような姿を他の人には見られないように個室ブースになっています。ダンスをやっている身としてはVRをやってみたかったので、今回すごく貴重な経験となりました。」──NAOTO「タイトルは『My Time Our Time』とつけました。自分がこれまで経験してきた時間、そして、三代目としてMATEの皆さん、ファンの皆さんと作ってこれた時間なので、これまで見せてきた部分とまだ見せてなかった舞台裏や休日こんなことしてますみたな様子を3枚の大型ビジョンと40枚を超える写真で表現しています。銀の缶は紅茶の缶で茶葉が入っていて、蓋が開いている缶は香りをかげたり、他にも私物を展示しています。」──小林直己「タイトルが『NEO TOKYO GAMECENTER』ということで、ゲームセンターを作ってみました。MVや僕のバラエティ番組(LDH番組『CL』)が流れていたり、思い出を残すためのプリクラもあって、先ほどメンバー7人で撮ってきました。レアな姿を見てほしいと思います。私物も展示していて、メンバーの初期のサインも飾ってあり、ØMIさんの昔のサインも見れます。僕の大事にしているものをどんどん置こうと思っています。」──ELLY「憧れのガレージライフを実現しました。タイトルは『ROPPONGI BASE』です。男の子が好きなものをいっぱい集めて1つの部屋にしました。今回、ヴィンテージのプラモデルだったり、ゲームセンターに置いてあるようなピンボールもオリジナルで作らせてもらい、「JSB3 CLASS」バージョンになっていて実際に遊べますので、来ていただいた方にもぜひ触れてもらいたいなと思います。ここに置いてあるローテーブルは、今回のためにDIYしました。目玉となる私物のバイクや、隠し私物も置いてあるのでぜひ見ていただきたいなと思います。」──山下健二郎「真っ白な空間をプロデュースさせていただきました。タイトルは『白の部屋』。今回はブースという考え方をそもそも忘れようというのがコンセプトです。体験型のアート作品をゼロから作っていく段階も含めて、お客さんに楽しんでいただきたいなと思います。展覧会は3期までありますので、今の真っ白なキャンパスで自分が足を運んで少しずつ描いていくので、その変化していく様も楽しんでいただけるような作品になっています。見どころはフォトスポットがいくつかありまして、明日から開催しますので、ベストなポジションで写真を撮っていただけるようにさっきまで微調整を繰り返して完了しました。」──岩田剛典「タイトルは『Resonance of Red』です。メンバーカラーが赤なので、空間も赤にしました。三代目J SOUL BROTHERSのボーカルもやらせてもらっていますが、ソロアーティストの活動もさせていただいているので、その活動をぎゅっと閉じ込めた部屋になっています。テーマは音楽なので、自宅で使っているヴィンテージのピアノだったり、師匠でもある海外アーティストからいただいたギターもあります。あとは、デビュー曲の「Best Friend's Girl」で実際にレコーディングで使っていた歌詞カードに解読できないメモが書いてあります。ライブで使ったジュエリーや衣装も飾ってあります。」──今市隆二「タイトルは『Moonlit Room』ということで、ブラックライトを使う部屋なので壁をブラックライトで照らすと、直筆で書いたソロ曲の歌詞や、自分の体に入っているタトゥーの模様が浮かび上がります。真ん中にはシンボルとして月の映像があるんですが、15分かけて満月になります。徐々に月の形が変化していって、床に映る景色だったり、満月になると少し明るさが変わったり、この空間の香りもプロデュースさせていただきましたので、香りと月の満ち欠けと直筆の歌詞で楽しんでいただけたらと思います。」──ØMI鑑賞者を取り囲む巨大スクリーンがある『THEATER』では、メンバー7人でのグループトークや、テーマごと選抜されたメンバーでの対談など、色々な組み合わせでの没入感のあるトークセッションが公開される。エンディングでは、プレミアムチケットとパスポート付チケットの特典となっているパスポートに押印できる各メンバーのサインスタンプなども設置される。なお、プレミアム付チケットを購入すると、来場者のみが入場できるラウンジに入場でき、ここでしか撮影できないフォトスポットでの撮影が可能だ。「旅をテーマにした展覧会なので、僕らがこの14年間歩んできた旅のような時間を、そしてこれからの15年目の軌跡を、この展示の中で、色んなことを思い出しながら振り返っていただき、これからの新しい旅を一緒にMATEの皆さんと作っていきたいという思いが込められています」──NAOTOPHOTO BY YUYANAGI