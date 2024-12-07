¡ÚÃæ»³£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥¿¥Þ¥â¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤¬£Ö¡¡¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¤ì¤¿¡×¥Ê¥À¥ë»º¶ð¤Ï£µÀï£´¾¡
¡¡£±£²·î£·Æü¤ÎÃæ»³£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏÀï¡ÊÌÆÇÏ¸ÂÄê¡¢¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£²Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¿¥Þ¥â¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡ÊÈþ±º¡¦°ËÆ£·½»°±¹¼Ë¡¢Éã¥Ê¥À¥ë¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£µ£¶ÉÃ£¹¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Âç³°£±£²ÈÖÏÈ¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀè¹Ô¤·¡¢£³ÈÖ¼ê¤Î³°¤òÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤Ç¤â¤·¤Ö¤È¤¯µÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Ç÷¤Ã¤¿£²ÃåÇÏ¡Ê¥·¥Ê¥Ä¥Ò¥á¡Ë¤ò£±ÇÏ¿ÈÈ¾¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¸Íºêµ³¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³°ÏÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°ËÆ£·½Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¤ß¤ó¤Êº½¤ò·ù¤¬¤ë¤«¤é¡¢³°ÏÈ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÆâÏÈ¤Ê¤é¥Ñ¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³£±£Ò¤Î¥ô¥£¥ó¥Ö¥ë¥ì¡¼¡¢Ãæµþ£±£Ò¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥µ¡¢Ãæµþ£µ£Ò¤Î¥È¥¥¥í¥ó¤ËÂ³¤¿·¼ï²´ÇÏ¥Ê¥À¥ë¤Î»º¶ð¤¬¾¡Íø¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£µÆ¬¤Î½ÐÁö¤Ç£´¾¡¤Î¸Ç¤á¾¡¤Á¡£¤³¤ì¤Ç»º¶ð¤Ï£²£¸¾¡ÌÜ¤È¤·¡¢£²ºÐ¼ï²´ÇÏ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£