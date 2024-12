ポップカルチャーの祭典「東京コミックコンベンション2024」が2024年12月6日より幕張メッセで開催となった。二日目となる7日(土)のオープニングとなるセレブ・ステージでは、『ベイビー・ドライバー』(2017)「TOKYO VICE」(2022-)などのアンセル・エルゴートが登場。日本語を習得しているエルゴートは、通訳を介さず、全て流暢な日本語でやり取りを披露。加山雄三の名曲も熱唱し、日本のファンを魅了した。

上下ピンクの衣服で登場したエルゴートは、コーディネートについて「ストロベリー・ミルクシェイクみたい」と自身で表現。パンツは日本製、パーカーはアメリカのアイスクリーム店によるものであると明かし、「アメリカと日本を混ぜる。それが僕の人生です」と語った。

日本語が堪能であることを褒められると、「ありがとうございます。でも、まだニュースとかを見るとわからないですから、勉強しています」と謙虚。「最近新しく覚えた日本語は何?」と質問されると、クリスマス・ソング「赤鼻のトナカイ」から「♪お前の鼻が 役に立つのさ」のパートを歌って披露。その流れで続きを歌うことになったところ、エルゴートは残りのパートを英語で歌い、幕張メッセに美声を轟かせた。(最後の歌詞“you'll go down in history”のみ、さりげなく“you'll go down in 歴史”とアレンジしている)。

『ベイビー・ドライバー』の思い出については、「共演したジェイミー・フォックスと、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベースのフリーと撮影の時に一緒に車に乗った。その日は終わったらレコーディングのスタジオに行くことになった。その2人のレジェンドに、“今日終わったらスタジオ行く”と言ったら、“じゃぁ私たちも行く”と。それは本当に夢みたい。レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベースと、ジェイミー・フォックスと3人で、スタジオで音楽を作った。それはすごい思い出でした」との貴重なエピソードを披露した。

幼少期から歌うことが大好きだったというエルゴートは、2021年の映画『ウエスト・サイド・ストーリー』に出演したことについて「夢が叶った」と感慨深げ。好きな日本の歌はありますか?と聞かれると、「そうですね、」と一呼吸置いてから、「♪海に抱かれて 男ならば たとえ破れても……」と、まさかの加山雄三「海 その愛」をビブラートをきかせて熱唱。続くパートは「忘れちゃった」と言いつつ、すぐに「♪海よ 俺の海よ」とサビまるごとを歌いあげると、会場は拍手喝采、指笛も飛んだ。

「加山雄三さんは神様ですよね」と尊敬を語るエルゴート。日本語の先生から、歌で覚えるといいと勧められ、歌うようになったのだという。

今後演じてみたい役については「ギターを弾くロックスター」など、新たなスタイルで歌える役に挑戦したいとエルゴート。さらに「『ベイビー・ドライバー2』、また改めてしたいですね」と代表作の続編への意欲ものぞかせた。

続けて、再び歌のリクエストが登場。『ウエスト・サイド・ストーリー』(2021)からの楽曲を頼まれると、椅子から立ち上がり、劇中曲「MARIA」をワンコーラス贅沢にアカペラ歌唱、会場をうっとりと魅了した。

また、日本語を学ぶ過程で書道に魅了され、書の展示会を行ったことや、父が写真家であることから幼い頃から写真が好きだとも語ったエルゴート。この来日中もiPhoneで写真を撮っていると語り、「iPhone悪くないからね」と、会場で観客と一緒に自撮りも。最後に日本へのメッセージを求められると、エルゴートは次のように語って締め括った。

「本当に、特に日本で、みんなすごく、いつも僕に優しくて、いつも日本に行ったらすごく落ち着いていますから。いつも嬉しいです。もし今日時間あったら、ぜひ会いましょう。ありがとうございました。」

東京コミコン2024 開催概要 会期 2024 年 12 月 6 日(金)11:00~19:007 日(土)10:00~19:008 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~5 ホール※ホールは変更となる可能性があります 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp