Snow Man、2年連続で大晦日にYouTube生配信を実施！昨年は同時接続数で当時の日本記録を更新

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■YouTube生配信『Snow Man Special Live～みんなと楽しむ大晦日！2024 - 2025～』は、今年も2部構成で実施！

Snow Manが12月31日にYouTube生配信『Snow Man Special Live～みんなと楽しむ大晦日！2024 - 2025～』を実施する。

Snow Manが大晦日にYouTube生配信を行うのはこれで2年連続となり、2023年の大晦日に行われた生配信では、同時接続数は最大133万超えで当時の日本記録を更新し、日本歴代1位の記録。豪華なセットリストと配信ライブだからこそ見せられるステージで視聴者を魅了した。

「たくさんのみんなと一緒に、大晦日の夜を過ごしたい」というメンバーの強い思い入れでスタートした本企画は、今年も2部構成（1部：20時30分～、2部：23時30分～）でSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信。

内容については、追って公開される。今年はどんなステージが用意されているのか、続報を楽しみに待とう。

リリース情報

2025.01.22 ON SALE

ALBUM『THE BEST 2020 - 2025』

Snow Man OFFICIAL YouTube

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43