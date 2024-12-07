¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥è¥·¥í¥Ã¥È¥ó¡£¤½¤Î»Õ¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥¢¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¡¢¥Æ¥Ã¥¯¤È¿Í´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸À¡£
11·î¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ï¥µ¥¤¥È¤ä¥®¥º²°Âæ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¾®Àâ¡Ø¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ÏÅÅµ¤ÍÓ¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¤«?¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÅÚ°æ¹¨ÌÀ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼YOSHIROTTEN¤Î¸ÄÅ¸Ž¢ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸ ¥è¥·¥í¥Ã¥È¥óÅ¸ FUTURE NATURE ¶ in KagoshimaŽ£¡Ê12·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡Ë¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÅÚ°æ»á¤¬¼çºË¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¤Ï¡¢YOSHIROTTEN»á¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜÅ¸¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ËÇ÷¤Ã¤¿Á°²ó¤Îµ»ö¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ·²¤ÈÅÚ°æ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÀÐ
Å¸Í÷²ñ²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½Ð²ñ¤¦ºîÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡£
YOSHIROTTEN»á¤Î¼ñÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÐ½¸¤á¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÀÐ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀß·×¤·¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÇÀ®·Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ¸Í÷²ñ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡¢¼þÊÕ¤Î¸÷¤ò½¦¤¦Â¤·Á¤ò»ý¤ÄÍýÁÛ¤ÎÀÐ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÅ¸Í÷²ñ¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡× by YOSIROTTEN
2. KIRINOSHIMA
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡¢²¿»þ´Ö¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¡£
ËÜÅ¸À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆYOSHIROTTEN»á¤¬½¸¤á¤¿¡¢Ì¸Åç¤ÎÅÁµ¤ä»ñÎÁ¡£1950Ç¯Âå¤ÎÊ¸¸¥¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¸ÅçÏ¢»³¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
Ì¸Åç¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Å·Â¹¹ßÎ×¤Î¿ÀÏÃ¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¤ÎÉâ¶¶¤«¤éÌ¸¤Î³¤¤ò¸«²¼¤í¤¹¤È¡¢±À¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁ¾µ¤¬¤½¤Îµ¯¸»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖiPhone¤Ç»£±Æ¤·¤¿±À¤äÃÏÌÌ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤¹±ì¤Î²èÁü¤ä¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡× by YOSHIROTTEN
3. tranthrow
Ì¸Åç¤Î¸÷¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£
ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Ê¬¸÷´ï¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Î¸÷¤òºÎ½¸¤·¡¢²Ä»ë¸÷Àþ¡¢ÀÖ³°Àþ¡¢»ç³°Àþ¤ÎÃÍ¤ò¥°¥é¥Õ²½¡£¤½¤ì¤é¤òÂçÃÀ¤Ë¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤Æ²Ã¹©¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
º¸¤«¤é¡ãÂçÏ²ÃÓ¤Ø¤ÎÆ»¡ä ¡¢¡ãÎ²²«Ã«Ê®µ¤ÃÏÂÓ¸ø±à¤Î±À¡ä¡¢¡ã´ÝÈø¼«Á³Ãµ¾¡Ï©¤ÈÅòµ¤¡ä¡¢¡ã²Æ¤Î¸æ¼êÀöÀî¡ä¡¢ ¡ãÀÄ¤¤ÀéÎ¤¥öÂì¡ä¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ÎÀ®²Ì¡£
ÅÚ°æ¥³¥á¥ó¥È¡§
Ãê¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
tranthrow¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë±§ÃèÁ¥¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ï¥Ë¥«¥à¤¬ÁÇºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª¤Î»ý¤Ä¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢ËÍ¤â±§Ãè¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ë¤âÁÛÁüÎÏ¤¬Æ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
4.¥á¥ó¥Ò¥ë
ÃÏµå¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëµðÀÐ¡á¥á¥ó¥Ò¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡Òtranthrow¡Ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤ò¡ã¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î´ä¡ä¤ËÀßÃÖ¤·¡¢Å¸Í÷²ñ¾ì¤Î¸÷¤ò¥¹¥¥ã¥ó¡¿²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥·¥é¥¹¡Ê²Ð»³³¥ÅÚ¡Ë¤ËËä¤á¡¢2000Ç¯Á°¤Î²°µ×¿ù¤äÃÏ¸µ¤Î·ÚÀÐ¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¤Î¿¹¤ÎÅ·°æ¤Ï¸÷¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤äÅ·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡× by YOSHIROTTEN
5.¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î´ä
¡ÖÆÃÊÌ´ë²èÅ¸ ¥è¥·¥í¥Ã¥È¥óÅ¸ FUTURE NATURE ¶ in Kagoshima¡×²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝÌÜÎ©¤ÄµðÂç¤ÊºîÉÊ¡£
¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎµðÂç´ä¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤¬Êü¤Ä¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¸÷¡£Â¾¤Ë¤âÅ·°æ¤Î¸÷¤ä¡¢ÎÙÀÜ¤·¤¿¡ãÃè¤ÎÁë -Ì¸ÅçÉ´·Ê-¡ä¤Î¸÷¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¸÷¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¶á¤¤»þ´ü¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¶ä²Ï¤Ë¸½¤ì¤¿Î®¤ìÀ±¤Î¿§¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î´ä¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¾²¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡× by YOSHIROTTEN
6.Ãè¤ÎÁë -Ì¸ÅçÉ´·Ê-
Ì¸Åç¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¡¢Ìó100Ëç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ìó50Ê¬¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡£¤½¤ì¤é¤òµðÂç¤Ê3¤Ä¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅê±Æ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ëÀÐ¤äÃÏÌÌ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¡¢²»¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤ÎÁ°¤ò¡¢»þÀÞ¡ã¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÀÐ¡ä¤¬²£ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Áë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÁÇºà¤ò¤â¤È¤ËÌó40Ê¬¤Î²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ½Ñ´Û¤Î´Æ»ë°÷¤ÎÊý¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡× by YOSHIROTTEN
ÅÚ°æ¥³¥á¥ó¥È¡§
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤ÇºÇ½é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃè¤ÎÁë¡×¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿¿²¼¤ËÎ©¤Á¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥È¥ê¥Ã¥×´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤â¤½¤Î¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ ¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤Ê¥µ¥ó¥É¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ë¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
7. ÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ÎÃì
Ä¹¤¤Ãì¤¬²óÅ¾¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
8. ¥Ñ¥¤¥é¥¤¥È
YOSHIROTTEN»á¤Î¹¥¤¤ÊÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥¤¥é¥¤¥È¡×¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÃæ¤Î¸÷¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¾Ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¸÷¤òÈ¿¼ÍÁã¤ë¾õÂÖ¤È¡¢Ãæ¤¬¸÷¤ë¾õÂÖ¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤¬°Å¤¤¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡× by YOSHIROTTEN
9. U.F.O. (Unearthed Found Objects)
Å¸Í÷²ñ¤ÇÍ£°ìÆó³¬¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê»ÜÀß¤ä¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÈª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÌ¸Åç¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡¢²°µ×¿ù¡¢·ÚÀÐ¡¢²Ö¤Ê¤É¤òÎ©ÂÎ¥³¥é¡¼¥¸¥å¡£¤¤¤¯¤Ä¤«ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ì¸Åç¼þÊÕ¤òiPhone¤ÇµÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤«¤é¾ðÊó¤òºï¤¤¤À¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤Î¿¿¼ÂÀ¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÂ¦ÌÌ¤â¡£
ÅÚ°æ¥³¥á¥ó¥È¡§
¹Ô¤¯Á°¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸¼¨¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÃÇÁ³¥³¥ì¤¬¥¿¥¤¥×¡£¼«Ê¬¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿Æ¶á´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¸ò¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤À¤Ã¤Æ±§Ãè¿Í¤È¤«¤È¸ò¿®¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
10. ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷Áë
¼Â¤ÏÅ·°æ¤âYOSHIROTTEN»á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤Î¿¹¤ÎÅ·Áë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¿Í¹©Åª¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¤òÄÉ²Ã¡£
¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¸÷¤äÅ·¸õ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¡¢°ì´ü°ì²ñ¤Î¸÷·Ê¤¬ÃÂÀ¸¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤Î¸÷¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î´ä¤ä¡ã¥á¥ó¥Ò¥ë¡ä¡¢¡ã¥Ñ¥¤¥é¥¤¥È¡ä¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅ¸Í÷²ñÁ´ÂÎ¤¬°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ¸å¤ËÅÚ°æ»á¤ÎÁíÉ¾¤Ç¤¹¡£
ÁíÉ¾¡ÖÃÏµå¤È±§Ãè¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌ¤ÃÎ¡×by ÅÚ°æ¹¨ÌÀ
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµåÆâÉô¡Ê¥³¥¢¡Ë¤È±§Ãè¡Ê¥¢¥¦¥¿¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÏÀÎ¤«¤éÃÏµå¤Î¹ÛÊª¤äÀÐ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¼¯»ùÅç¤ÎÌ¸Åç¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢²Ð»³¤ä²¹Àô¤¬Êü¤ÄÃÏµå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¤½¤³¤«¤éºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¾ì¤ÎÎÏ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÅ¸¼¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë46²¯Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¡ÖÃÏµå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤½¤Î¤â¤Î¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¸÷¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¸÷¤ÎÅÀ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
RGB¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¸÷¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤ÈåºÎï¤Ê±ÇÁü¤È¤·¤ÆÌÜ¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢Èà¤¬ÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤Î¸½¾ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤¬¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Î²Ä»ëÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤¿¸÷¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¡£
Îã¤¨¤ÐÀÖ³°Àþ¤äº«Ãî¤¬¸«¤ëÀ¤³¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±§Ãè¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¸÷Àþ¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦»ë³Ð²½¤¹¤ë¤«¡¢Èà¤Ê¤ê¤ÎÄ©Àï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¿¤À¡Ö¸«¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶öÈ¯Åª¤ËÉ½¤ì¤ë¸÷¤ÎÆ°¸þ¤ä´³¾Ä¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤´Õ¾ÞÊýË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾å²¼¤¹¤ëµðÂç¤Ê¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡×¤ä¡ÖÃè¤ÎÁë¡×¤Î¸÷¤¬¡Ö¥Ñ¥¤¥é¥¤¥È¡×¤ä¡ÖÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ÎÃì¡×¤Ë±Ç¤ê¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ï¡¢¶öÈ¯¤Ê»ë³Ð¸ú²Ì¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎFUTURE NATURE¤ÇÈà¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤È±§Ãè¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤Á¤é¤âÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ò¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤ë¹Ô°Ù¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤â¤¤¤±¤ë¤Î¤Ê¤é±§Ãè¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£À§Èó¡¢°ì½ï¤Ë²ÐÀ±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¡£
YOSHIROTTEN¤Î¸ÄÅ¸Ž¢ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸ ¥è¥·¥í¥Ã¥È¥óÅ¸ FUTURE NATURE ¶ in KagoshimaŽ£¤Ï¡¢12·î8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¡¼¥È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source : ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸ ¥è¥·¥í¥Ã¥È¥óÅ¸Ž¢FUTURE NATURE II In KagoshimaŽ£