SEVENTEENのジュンが日本のイベントでグループに合流。メンバーのDK(ドギョム)とのダンス動画、そして美貌輝くオフショットを公開した。

【動画】セブチ・ジュン&ドギョムのシュールな仲良しダンス/【写真】ジュンの花のような笑顔

■SEVENTEENメンバーとジュンの再会ショットにファン歓喜

現在、中国でのドラマ出演のためワールドツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』には参加していないジュン。しかし、グループ活動への強い意思を持つ彼は、12月6日に行われた「SEVENTEEN 12th Mini Album『SPILL THE FEELS』発売記念オフラインイベント」に参加し、日本のファンの前に姿を現した。

グローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」には、ドギョムがジュンとの2ショット写真を投稿。また、HOSHI(ホシ)はジュン、WONWOO(ウォヌ)、WOOZI(ウジ)と一緒に撮影した自撮り写真を公開。久々にジュンとメンバーが一緒に写る姿に、多くのファンから歓喜の声が寄せられた。

■ドギョムとジュン、“ソクジュン”仲良しダンス動画が公開

さらにSEVENTEENの公式SNSでは、DK(ドギョム)とJUN(ジュン)が仲良く踊るダンス動画が公開。タイトルには韓国語で「ゴーイング・イエローズCORE」とあり、これは5月の「SEVENTEEN BEST ALBUM『17 IS RIGHT HERE』発売記念オフラインイベント」の際にふたりが無表情でダンスを披露した動画、「ゴーイング・イエローズ」の続編と思われる。

動画では、左にジュン、右にドギョムが仁王立ちで登場。全身を使ったキレのあるダンスを披露するも、表情は終始真顔。最後にはお互いのお腹をぶつけ合うように体を寄せるシーンもあり、シュールながらも微笑ましい雰囲気の動画となっている。

■電動キックボードを楽しむジュンの花のような笑顔

その後、ジュンは個人のInstagramに同じ衣装で撮影した写真を投稿。

電動キックボードに乗った際の横顔や、ハンドルにもたれる姿などを披露。また、スタイルの良さが際立つ全身ショットも公開された。

最後は、ピースサインとともに口角をキュッと上げた自撮りショットで締めくくり、ファンの心を魅了している。

■5月のオフラインイベント時の“ソクジュン”ダンス動画