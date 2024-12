10月にロサンゼルスに渡り、米国で初ライブを行うなど海外進出が本格化し始めたWENDYが、ネクストステップを見せる新曲「WILD」を12月11日(水)にリリースすることが決定した。「WILD」の明るく疾走感溢れるサウンド&メロディーは、今年初めてロサンゼルスでのライヴも成功させた勢いを感じさせるモダンアメリカンロック。本作は彼らのルーツにあるロックとストリートカルチャーの影響を受け、オリンピック競技としてさらなる盛り上がりを見せるX-SPORTS やストリートをテーマに制作した楽曲。

リリース情報







New Single「WILD」2024.12.11 Digital Releasehttps://www.toneden.io/v-dd/post/wendy-wild (Pre-Add/Pre-Save)【New Single「WILD」 Apple Music:Pre-Add/Spotify:Pre-Save&ライブラリ追加キャンペーン】▼キャンペーン期間2024/12/07(土)〜2024/12/24(火)23:59(1)Pre-Add/Pre-Save:2024/12/07(土)〜2024/12/10(火)23:59(2)ライブラリ追加:2024/12/11(水)〜2024/12/24(火)23:59▼対象ストリーミングサービスApple Music、Spotify▼プレゼント下記ページから設定いただきますと、メンバーからのここでしか見られない限定コメント&11月16日(土)新宿MARZにて開催されたワンマンライブ「Revenge of the Rebels」のバックステージ映像をご覧いただけます※Apple MusicとSpotifyは同じ映像です。▼キャンペーン参加方法(1) 12/10(火)までに、下記ページからApple MusicのPre-AddまたはSpotifyのPre-Saveを設定(ライブラリ追加予約)頂いた方(2)リリース後12/11(水)以降に、下記ページからApple MusicまたはSpotifyにてライブラリ追加を設定頂いた方が対象となります。Pre-add / Pre-saveはこちらからhttps://www.toneden.io/v-dd/post/wendy-wild※各ページは、SafariまたはGoogle Chromeで開いてください。LINE等の別のアプリ内でページを開くと、正しく認証ができない場合があります。※リリース前にPre-Add/Pre-Saveを設定しておくと、リリース日にご自身のApple Music/Spotifyアカウントのライブラリに自動で作品が追加されます。(うまく連携ができず、リリース日にライブラリに追加されない場合がありますので、その際はお手数ですが作品ページから直接ライブラリ追加をお願い致します)※Pre-Add/Pre-Save機能を初めてご利用になる方は、最初にそれぞれの音楽アプリと「ToneDen」との連携が必要となります。