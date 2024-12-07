富山vs松本 スタメン発表
[12.7 J2昇格プレーオフ 決勝](富山)
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 6 瀬良俊太
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 26 鍋田純志
MF 17 坪川潤之
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 11 松本孝平
FW 27 吉平翼
監督
小田切道治
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 5 常田克人
DF 13 橋内優也
DF 17 山本龍平
MF 32 米原秀亮
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 2 脇本晃成
DF 4 神山京右
DF 23 西矢慎平
DF 25 安光将作
MF 6 瀬良俊太
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 28 布施谷翔
FW 9 碓井聖生
FW 10 マテウス・レイリア
控え
GK 31 齋藤和希
DF 26 鍋田純志
MF 17 坪川潤之
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 11 松本孝平
FW 27 吉平翼
監督
小田切道治
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 5 常田克人
DF 13 橋内優也
DF 17 山本龍平
MF 32 米原秀亮
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩