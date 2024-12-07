[12.7 J2昇格プレーオフ 決勝](富山)

※14:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 2 脇本晃成

DF 4 神山京右

DF 23 西矢慎平

DF 25 安光将作

MF 6 瀬良俊太

MF 8 松岡大智

MF 16 末木裕也

MF 28 布施谷翔

FW 9 碓井聖生

FW 10 マテウス・レイリア

控え

GK 31 齋藤和希

DF 26 鍋田純志

MF 17 坪川潤之

MF 18 伊藤拓巳

MF 33 高橋馨希

FW 11 松本孝平

FW 27 吉平翼

監督

小田切道治

[松本山雅FC]

先発

GK 1 大内一生

DF 2 宮部大己

DF 4 高橋祥平

DF 44 野々村鷹人

MF 10 菊井悠介

MF 15 山本康裕

MF 22 佐相壱明

MF 40 樋口大輝

MF 41 村越凱光

MF 46 安永玲央

FW 14 安藤翼

控え

GK 16 村山智彦

DF 5 常田克人

DF 13 橋内優也

DF 17 山本龍平

MF 32 米原秀亮

FW 9 高井和馬

FW 11 浅川隼人

監督

霜田正浩