＜個人投資家の予想＞ 12月07日 12時 ＜個人投資家の予想＞ 12月07日 12時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6185) ＳＭＮ 東証スタンダード

(6656) インスペック 東証スタンダード

(3807) フィスコ 東証グロース

(7105) ロジスネクス 東証スタンダード

(4046) 大阪ソーダ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6920) レーザーテク 東証プライム

(6540) 船場 東証スタンダード

(9404) 日テレＨＤ 東証プライム

(4503) アステラス 東証プライム

(6315) ＴＯＷＡ 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



外部サイト