テレビプロデューサー本郷義浩に聞いた、2024年のナンバーワン！ 3本280円で食べられる老舗のエビフライとは？

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。食べログ グルメ著名人の本郷義浩さんをうならせた280円のエビフライとは?

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べログ グルメ著名人の本郷義浩さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

本郷義浩

テレビ番組プロデューサー&ディレクター。現在も継続中の料理情報番組『水野真紀の魔法のレストラン』を2001年に立ち上げ、『真実の料理人』『京都知新』『音舞台シリーズ』『芸術都市パリの100年』『若冲降臨。増殖する細胞』など料理情報、アート、音楽、ドキュメンタリーなど多岐にわたる番組を制作。毎週日曜日夕方4時半からMBSラジオでオンエア中の『TOROMI RADIO』のMCも務める。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「リブロ ヴェルデ」の「タコス」です

樋口直紀シェフ 出典:本郷義浩さん

樋口シェフは、毎月、コース料理の「ジャンル」を器ごと変えるスタイルで、日本料理、中国料理、韓国料理、フレンチ、イタリアン、スパニッシュ、洋食の7ジャンルを提供されてきましたが、2024年は、新たにメキシコ料理が加わりました。

コースに組み込まれたタコスは3種類。粉から生地を焼いて食材とソース、調味料のバラエティーに富んだ組み合わせ、複雑な旨みの構築に、シェフの才能をあらためて感じました。

内観 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「ゴメンネJIRO」の「ちょっとエビフライ」280円です

「ちょっとエビフライ」 出典:マッハのオススメごはんさん

<店舗情報>◆リブロ ヴェルデ住所 : 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-20 ノースタウンビル 1FTEL : 06-4796-8885



来年5月で創業30周年。このちょっとエビフライの値段だけは創業時から変わりません。この値段で3本ついて、たっぷりのタルタルソースがうれしい。

20年ぶりくらいに来たお客さんが「まだこのエビフライ同じ値段なんや!」と驚いてくれる瞬間がうれしい、とご主人。

<店舗情報>◆ゴメンネJIRO住所 : 大阪府大阪市北区池田町8-9TEL : 06-6354-0480

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:本郷義浩、食べログマガジン編集部

