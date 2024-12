【プレミアリーグ第15節プレビュー】激戦必至のマージーサイド＆ロンドン・ダービー！

ミッドウィークに開催された第14節は首位のリバプールがドローに終わったなか、アーセナルとチェルシーのロンドン勢に、泥沼の状況を脱したマンチェスター・シティがいずれも勝利を挙げて優勝争いが若干活性化された。過密日程の中で行われる今節はマージーサイド・ダービーと、2つのロンドン・ダービーに注目が集まる。首位のリバプールは前節、ニューカッスルとのアウェイゲームを壮絶な3-3のドローで終え、公式戦連勝が「7」でストップ。一時はFWモハメド・サラーの連続ゴールで逆転に成功したが、後半終了間際にGKケレハーのミスも絡んだ失点によって勝ち点2を失う形となった。ただ、対戦相手のニューカッスルのパフォーマンスを称賛すべき点もあり、決して良い流れが止まるような一戦ではなかった。そんななかで迎えるダービーはリスタートを切る格好の試合となるだけに、7戦連発と絶好調のエースを中心に敵地で宿敵撃破といきたい。ここ2試合出番がないMF遠藤航にもクローザーとしての出場を期待したいところだ。

対する15位のエバートンは直近5試合未勝利(3分け2敗)と苦境が続いていたが、前節はウォルバーハンプトン相手にDFヤング、MFマンガラの2ゴールなどで4-0の圧勝。ホームでのダービーに大きな弾みを付けた。現状のフォームと地力を考えれば難しい試合になることは間違いないが、前回対戦では2-0の勝利を収めており、その再現を狙いたい。今節行われる2つのロンドン・ダービーでより注目を集めるのは、10位のトッテナムと2位のチェルシーによるビッグ6対決。トッテナムは前節、難所ヴァイタリティ・スタジアムで行われたボーンマスとのアウェイゲームに0-1のスコア以上の完敗。多くの離脱者やプレースタイルの影響で疲労困憊のチームは攻守に振るわない内容で2戦未勝利に。直近の公式戦6試合では1勝3分け2敗と不振に陥っており、ポステコグルー監督に対する風当りも強まっており、昨季シーズンダブルを喫した因縁の相手とのホームゲームでは先日のマンチェスター・シティ戦のように開き直った戦いで結果を残したい。一方のチェルシーはリーグ3連勝と好調を維持。前節のサウサンプトン戦ではFWジャクソン、DFコルウィル、MFラヴィアら一部主力を温存し、カンファレンスリーグのメンバー主体で臨んだなか、前半に退場者を出した最下位相手に5-1の圧勝。チームの競争力を促しつつ結果も残し、主力に休養も与える最高の形で敵地でのダービーに弾みを付けている。そのライバルの潰し合いを期待しつつ3位のアーセナルは6位のフルアムとのダービーに臨む。マンチェスター・ユナイテッドとの名門対決となった前節は流れのなかでは苦戦を強いられたが、昨季から猛威を振るうセットプレーからDFティンバー、DFサリバの今季初ゴールによって2-0の完勝。公式戦4連勝を達成した。勤続疲労と引き続き一部主力の状態はやや懸念材料も、良い形で敵地へ乗り込めるはずだ。その難敵をホームで迎え撃つフルアムは直近のブライトン戦で3-1の勝利。守勢の状況を耐えつつ、MFイウォビの2ゴールとオウンゴールと効果的にゴールを重ねて接戦をモノにした。今回の一戦ではイウォビに加え、古巣初対戦となるMFスミス・ロウ、サスペンション明けのMFルキッチらの活躍に期待だ。5位のマンチェスター・シティは前節、ノッティンガム・フォレストに3-0の完勝。リーグ連敗を「4」でストップするとともに公式戦8試合ぶりの白星を挙げた。同試合ではDFアカンジの右サイドバック、MFグリーリッシュのセントラルMF起用に、MFデ・ブライネを先発復帰させるなどグアルディオラ監督が加えた変化が奏功。そのベルギー人司令塔の1ゴール1アシストの活躍によって久々にシティズンズらしいパフォーマンスを披露できた。ただ、今節は近年苦手とする天敵とのアウェイゲームだけに気を引き締めて久々の連勝を狙いたい。王者をホームで迎え撃つ17位のクリスタル・パレスでは、3試合のサスペンションが明けるMF鎌田大地に注目。チームは直近のイプスウィッチ戦で勝利を収めており、メンバー変更の可能性は高くないが、より守備的に戦う際には2シャドーの一角で起用される可能性もあり、強豪相手に禊の活躍を見せたいところだ。新体制初黒星からのリバウンドメンタリティが試される13位のマンチェスター・ユナイテッドは、7位のフォレストとのホームで対戦。前述のアーセナル戦では守備で奮闘を見せたものの、攻撃面では選手交代を含めて課題を残しており、より主導権が握れる今回の試合ではFWホイルンドやFWザークツィー、FWアマドらの奮起に期待だ。リーグ2戦未勝利と足踏みが続く5位のブライトンは、ファン・ニステルローイ新体制で快勝スタートを飾った16位のレスター・シティとアウェイで対戦。フルアム戦では3試合連発が期待されたMF三笘薫も不発に終わり、チーム全体でやや攻撃が停滞。ただ、好調のFWウェルベックが復帰できる可能性が高く、三笘とFWジョアン・ペドロとの好連携での崩しも期待できそうだ。DF菅原由勢の所属する最下位のサウサンプトンは、公式戦9試合ぶりの勝利を収めた8位のアストン・ビラ相手に5戦ぶりの白星を狙う。1-5で大敗したチェルシー戦ではチームが数的不利を背負った後半半ばから途中出場した菅原に関しては先発復帰の可能性も伝えられており、リーグ屈指のプレー強度を誇る難敵相手にしっかりと戦いたい。《プレミアリーグ第15節》12/7(土)《21:30》エバートン vs リバプール《24:00》アストン・ビラ vs サウサンプトンブレントフォード vs ニューカッスルクリスタル・パレス vs マンチェスター・シティ《26:30》マンチェスター・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレスト12/8(日)《23:00》フルアム vs アーセナルイプスウィッチ vs ボーンマスレスター・シティ vs ブライトン《25:30》トッテナム vs チェルシー12/9(月)《29:00》ウェストハム vs ウォルバーハンプトン