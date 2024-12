今年下半期の日本格闘技界の主役の一人として快進撃を続ける“超新星”秋元強真が、大みそかの『RIZIN DECADE』第3部の『Yogibo Presents RIZIN.49』への出場が決定し、バンタム級王座次期挑戦者決定戦でベテランの元谷友貴と対戦する。RIZINデビュー戦の9月、2戦目の11月、そして大みそかと異例の3大会連続出場となる驚異の18歳は、この試合も勝利して一気にタイトルマッチにたどり着くのか。

ORICON NEWSでは、トップスピードで日本格闘技界の頂点に駆け上ろうとする秋元に単独インタビューを実施。試合ができることに喜びと楽しさをあふれさせる18歳の目には、これからの自分の未来はどのように見えているのか。プライベートな話題にも等身大の言葉で語ってくれた。■「連戦はしんどい部分もあるけど、試合のオファーをいただけることがうれしい」――初めての大みそか大会への出場が決まった心境を教えてください。【秋元】本来ならワクワクすると思うんですけど、最近は試合のスパンが短すぎて、「また試合だな」という気持ちのほうが強いです(苦笑)。――短期間で試合が続いていますが、回復できていますか?【秋元】肉体的にも精神的にも「しんどくない」と言ったらウソになりますけど、自分は試合のオファーをいただけること自体がうれしいので、頑張るしかないですね。でも今回はバンタム級(61キロ)なので、減量が一番ネックになってきます。――昨年の大みそかは、どのように過ごされていましたか?【秋元】家でRIZINを見ていました。「いつかは出られるだろうな」という漠然とした思いはありましたが、まさか1年後に自分が出場するとは、さすがにイメージしていませんでした。――9月に金太郎選手にKO勝利でRIZINデビューし、11月も“怪物くん”鈴木博昭選手にも勝利しました。注目度が急上昇していますが、環境の変化は感じていますか?【秋元】街を歩いていると声をかけられることが増えました。友達と一緒にいるとSNSで「誰々と歩いてましたね」と後からDMが来ることもあって。帽子やサングラスをしていても気づかれるので、あんまり有名になった実感はないんですけど、気をつけないといけないなと思っています。――怪物くんとの試合は判定で勝利しましたが「攻め急ぎすぎた」と反省の言葉もありました。【秋元】試合後は1週間休みましたが、その後すぐに追い込み練習を始めて、今は減量もしながら練習しています。試合では技術じゃなくて精神面の問題が大きいので、そこをしっかり見つめ直して取り組んでいるから、次は大丈夫です。■「大みそかに勝ったらすぐにベルトが欲しくなって、春に4大会連続で出るかも(笑)」――11月の試合後には「もうちょっと強い相手とやらせてもらえたら」とも発言していましたが、大みそかに対戦する元谷友貴選手はまさに強い相手です。【秋元】そうですね。勝てば次にベルトに挑戦できるので、一番理想的な相手だと思います。11月の試合が終わって「今年はこれで終わりでいいかな」って休みたい気持ちもあったのですが、「今年はやりきる」っていろんなところで宣言していて、大みそかに元谷選手ってことで気合も入って、逆に吹っ切れて今はなんか楽しくなっています。勝ったらすぐにベルトが欲しくなって、春に4大会連続で出るかもしれないです(笑)。――若いとはいえ、すごいモチベーションですね。今回は勝てばベルト挑戦なので結果が大事ですが、前回の試合の反省を生かして試合内容や勝ち方も意識しますか?【秋元】ただ普通に勝つだけでタイトル挑戦するのは嫌なので、派手に決めたいです。9月の試合のようにKOするのが理想的なフィニッシュなので、守りに入らずどんどん攻めていきます。――注目度が高まるにつれて、他のファイターからSNSで煽りを受けることも増えてきましたね。【秋元】なんか動画でいろいろ言われて、ちょっとイラッときてXに投稿したら、また返してきたので、「お先失礼します!」ってコメントしたら、逃げたみたいに思われて…。まぁ、大みそか大会に出たくて必死だったんじゃないですか、って感じです。――秋元選手が元谷選手に勝てば、序列も明確になります。【秋元】そのための「お先失礼します!」なんですよ。――そういう意図があったんですね。こういう煽りやSNSバトルは得意なタイプですか?【秋元】けっこう楽しんでいます。相手もたぶん本気でイラついているわけではないと思うし、もともとの人柄も知ってるんで。逆に元谷選手は煽りとかしないし、会見でもいい人すぎたので、ちょっとキツかったです(苦笑)。無駄な煽りをするとガキだって思われるので、今回は静かに試合に向けて作り上げていきたいです。――大みそか大会はさまざまなカードが発表されていますが、注目の試合は?【秋元】自分はボクシングがけっこう好きで、特に好きなジャーボンテイ・デービス選手と対戦したライアン・ガルシア選手はめちゃくちゃ知っていて、そんな選手と安保瑠輝也選手が対戦するなんて、すごく楽しみです。自分の試合までは時間がありすぎてまだ会場入りしていないと思うので、たぶん家で見るのかな。自分の試合がもしなかったら、絶対にリングサイドで見たい試合です!■「一般の方からも知られる選手になりたい」来年の目標はウエハースのカード!?――18歳にしてプロファイターとして活動している秋元選手ですが、普段の練習スケジュールや生活について教えてください。【秋元】自分は格闘技以外のことはしていないので、週でいうと15回ほど練習しています。1日2〜3回ですね。JTTや柏のボクシングジムで練習したり、筋トレやランニングを取り入れていて、完全に格闘技一本の生活です。――リラックス方法はありますか?【秋元】家にいる2匹の犬に癒やされたり、友達と遊びに行ったりしています。でも、格闘技をやっているときが一番楽しいですね。試合直後に練習をしないと逆に疲れるし、練習すると自然と笑顔になるんで、本当に格闘技が大好きなんです。――好きなテレビ番組や音楽はありますか?【秋元】テレビは見ないですね。YouTubeで格闘技の試合とか、HIKAKINさんとか普通のバラエティー動画を見ています。BreakingDownも全部見ていて、全選手わかりますよ(笑)。昔から好きなアーティストは自分の入場曲「交差点」を歌っているExpressさんで、まだライブに行ったことがないので生で曲を聴いてみたいです。――2025年はどんな1年にしたいですか?【秋元】今年頑張ったから来年は軽く流そうなんて全然思っていないですし、格闘技ファンだけでなく、一般の方からも知られるように格闘技の枠を広げられる選手になりたいです。――来年のRIZINウエハースのカードも目指す?【秋元】なりたいですね。今年のシークレットになれるかなってワンチャン期待したんですけど、ちょっと間に合わなかったですね(笑)。来年はベルトを取って、チャンピオンカードになりたいです!――最後にご自身の試合の話題ではないですが、日本時間12月8日に行われる『UFC 310』の朝倉海選手の試合に合わせて、YouTubeとTikTokでライブ配信するんですよね。【秋元】はい、ぜひファンの皆さんと一緒に海さんの応援をしたいと思うので、チェックしてください!本当は自分も現地で応援したかったんですけど、大みそかに試合が決まりそうだったので。ただ、実はパスポートをまだ持ってないんです(笑)。海外大会もあるかもしれないから、早目に取っておかないとですね。●『RIZIN DECADE』第3部『Yogibo Presents RIZIN.49』対戦カード・フェザー級タイトルマッチ(王者)鈴木千裕 vs. (挑戦者)クレベル・コイケ・ライト級タイトルマッチ(王者)ホベルト・サトシ・ソウザ vs. (挑戦者)ヴガール・ケラモフ・フライ級タイトルマッチ(王者)堀口恭司 vs. (挑戦者)エンカジムーロ・ズールー・バンタム級次期挑戦者決定戦元谷友貴 vs. 秋元強真・女子スーパーアトム級伊澤星花 vs. ルシア・アプデルカリム・フェザー級久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・ヘビー級上田幹雄 vs. キム・テイン・ライト級矢地祐介 vs. 桜庭大世・フェザー級YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベック・フェザー級武田光司 vs. 新居すぐる・バンタム級大雅 vs. 梅野源治・RIZIN甲子園 決勝戦横内三旺 vs. 斉藤健心