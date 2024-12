「室井慎次 敗れざる者」と「室井慎次 生き続ける者」が大ヒットを記録している。本作は「踊る大捜査線」シリーズの最新作だが、あくまでスピンオフという位置付けで、続編というわけではない。しかし、前者は公開27日間で観客動員数100万人、興行収入14億円を突破。11月15日に公開されたばかりの後編「室井慎次 生き続ける者」も、初日から3日間で観客動員約27万人を記録するなど、いまだ踊るシリーズの人気が健在であることを示している。「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望」から12年。なぜいま最新作に踏み切り、どうして室井慎次に焦点を当てようと思ったのか――。BSフジ代表取締役社長であり、「踊る大捜査線」のプロデューサーを務めた亀山千広氏に話を聞いた。【我妻弘崇/フリーライター】

【写真を見る】柳葉さん若い…! “現役時代”の「室井慎次」

きっかけは「踊る」シリーズ脚本家の一言だった

「『踊る大捜査線』に登場した演者の方々が、他の映画やドラマに出演しているのを見たとき、『もし踊るに登場したら今はどうしているんだろう』といったことを、ふと思うことが少なくなかったんですね」

「踊る大捜査線」の生みの親であり、二部作のプロデューサーを務めた亀山千広氏

「踊る大捜査線」の生みの親であり、「室井慎次 敗れざる者」、「室井慎次 生き続ける者」の両作でプロデューサーを務める亀山千広氏(以下、敬称略)は、そう語る。

「踊る大捜査線」は、1997年にテレビドラマとして放送されると、最終回では23.1%の高視聴率を記録する。翌年、劇場版「踊る大捜査線 THE MOVIE」が制作されると、観客動員数700万人を超える大ヒットとなり、2003年には続編となる「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」(以下、「踊る大捜査線 THE MOVIE2」)を公開。

観客動員数1260万人、興行収入173.5億円という前作を上回る記録は、今現在も実写邦画日本歴代興行収入第1位を誇るほど。スピンオフ作品を含めた劇場版6作のシリーズ累計興行収入は、487億円(観客動員数3598万人)という金字塔を打ち立て、2012年に公開された6作目「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望」で幕を下ろしたはずだった。

「一昨年の12月に、『踊る』シリーズで脚本を務めてきた君塚良一さんから『室井の終焉を描きたい』といった連絡がありました。実際に会って話をすると、君塚さんは『室井に責任を感じている』といったことを話された」(亀山、以下同)

他作品での刑事役を断ってきた柳葉敏郎

「踊る大捜査線」を知らない人に、簡単にあらすじを説明しておきたい。

同作は、織田裕二演じる青島俊作が脱サラして警察官となり、配属された湾岸署の刑事課でさまざまな事件を解決していく刑事ドラマだ。といっても、彼らが解決する事件は、刑事ドラマにありがちな犯人を追う展開とは一線を画し、軽微な犯罪や日常的なトラブルも少なくない。刑事の物語をサラリーマン的視点で描く、いわゆる“お仕事系”ドラマであり、コメディを基調とした作品でもある。

「所轄の人間である青島君たちは、ドラマの世界の主人公でもあるわけですから、言わばファンタジーで描くことができる存在です。では、彼らと対峙し、物語にリアルを持ち込む存在は何か? 4万人以上いる警視庁、その中でもエリートと言われるわずか200人ほどのキャリア組だと考えた。テレビシリーズで捜査第一課管理官(警視)だった室井は、そういった視点から生まれたキャラクターだった」

物語の中で、柳葉敏郎扮する室井慎次は、分け隔てのない警察官像を追求する青島に触発され、本庁と所轄の壁を取り払い、捜査員全員が信じたことを実行できる組織作りを次第に目指すようになっていく。

「青島君たちは、きっと今はこういうことをしているんだろうなと想像できた。しかし、物語の中でリアルを背負った室井は、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』で、警察庁の組織改革推進委員会委員長という役職になったところまでを描いて、そのままだった。リアルな世界を担った室井が、物語の中で孤立化している。君塚さんから、あまりにも無責任ではないかと言われてハッとした」

脚本を担う君塚は、萩本欽一が抱える放送作家集団「パジャマ党」にルーツを持つ。君塚は「『欽ドン!良い子悪い子普通の子おまけの子」の放送作家をしていたとき、“良川先生”としてレギュラー出演する柳葉と出会った。その付き合いは40年以上にわたる。

「君塚さんは、柳葉さん個人に室井を背負わせすぎていないかとも話していた。その通りなんです。柳葉さんは、俳優人生において室井をとても大事にされていて、他の作品では刑事役、ロングコートにスーツといった風貌、強烈な犯人役などは一切お断りしていたほどだった。室井という役は、親友ではあるけど嫌いだとも話すくらい真剣に考えてくれていた」

「室井に決着をつけましょう」――。そう柳葉に説明し続け、室井慎次の時間の針は動き出したという。

室井を通じて描かれる「家族像」は不器用だけれど温かい

今作の室井は、警察を早期退職し、秋田の山奥で犯罪被害者や加害者の子どもたちの里親となり、ほぼ自給自足の生活を送っている。同シリーズを見てきた視聴者は意外に思ったはずだろう。なぜなら、テレビシリーズで父親を殺害された柏木雪乃(演:水野美紀)に対して、室井は心情を考慮せず、強引な取り調べを行った。劇中で室井は成長していくものの、かつては被害者遺族に寄り添う姿勢など見せなかった人物だからだ。

「僕もプロットを見たときに驚いた。同時に、なるほどとも思った。室井は組織に生きた人間です。その中で、次第に血を通わせようと奔走し、本庁と現場をつなごうとしていく。しかし、今作の室井は無職です。つまり、組織に打ちひしがれ、叶わなかったということ。その彼が、何に血を通わせることを求めたのか。そして、それは“家族”であり“地域コミュニティ”だと思い至ったのならば、僕は室井にしかできない物語があると思った」

映画の中で描かれる室井の家族は、疑似家族だ。もっと言えば、後ろめたさを抱える子どもたちを養っている。タカは、殺人事件被害者の子。リクは、服役中の加害者の子。杏は、「踊る大捜査線 THE MOVIE」に登場した凶悪犯・日向真奈美の子だ。

「前後編を通じて、“お父さん”という言葉は出てきません。徹底して子どもたちは、“室井さん”と呼び続ける」

亀山が説明するように、室井と子どもたちは組織的ともいえる家族の姿で描かれる。家事の役割分担も明確で、子どもたちに容易に干渉しようとはしない。不器用とも受け取れる室井の姿だが、彼が新城賢太郎(演・筧利夫)と組織に関する話をしていると、「それは家族って言うんだ」とリクが無邪気に指摘するシーンがある。

「家族というのは、組織の最小単位でもある。地域のコミュニティも組織ですよね。そうした組織がたくさんあって社会は成り立っている。最小単位である家族のあり方を考えることは、現在の日本社会を考えることにもつながると思った。今の日本において、大切なテーマだろうと」

「組織のあり方はタテとヨコだけではない」

実は亀山は、「男はつらいよ」や「時間ですよ」のような笑って泣けるドラマを作りたくてフジテレビに入社した背景を持つ。

「僕が編成部からドラマを制作するフジテレビの第一制作部に異動した90年4月当時は、すでにトレンディドラマが主流でホームドラマを作れるような雰囲気はなかった。それでも中村雅俊さん主演で『結婚の理想と現実』といったホームドラマ的要素が強いドラマを作っていたのですが、なかなか風当たりは強かった(笑)」

30年のときを経て、亀山は現代的な解釈でホームドラマをプロデュースした。「家族に収斂していく物語を描けたのは、室井という財産がいたからです。彼のおかげです」。そう言って目を細める。

だが、単なるホームドラマでは終わらない。踊るシリーズは、同時多発的に事件が起き、臨場感を伴いながら展開されていくことでも知られる。「室井慎次 敗れざる者」でも、室井が暮らす山奥で遺体が発見されたことを軸としながら、タカ、リク、杏、それぞれの物語が同時に進んでいく。

「踊る大捜査線 THE MOVIE2」で、室井は「本庁と所轄の別は問わない。階級や役職は忘れてくれ。自分の判断で動いてくれ」と言い放った。同作は、タテの指示命令系統型の組織(=警察)と、共通の被害者意識や思想で結ばれたリーダーなきヨコのネットワーク(=犯行グループ)の対峙を描き、その中で室井は青島の信念を実現するため、上と下をつなごうともがく。その姿を知っている者からすれば、「敗れざる者」と「生き続ける者」で、上でも下でも横でもなく、真ん中から血を通わそうとする室井の姿は胸に迫るものがある。組織のあり方はタテとヨコだけではないと、室井らしく最小限の言動のみで訴えかけてくるのだ。

続編はあるのか、の問いに亀山氏は――?

ファンが気になるのは、“次”はあるのか? ということだろう。今作では、青島が警視庁の捜査支援分析センターにいることが明かされ、青島と和久平八郎(演・いかりや長介)が好んで食べていたカップ麺のキムチラーメンを室井が食べるなど、そこかしこに青島の気配が漂う。青島役である織田裕二が、サプライズ出演し、そのクランクアップの際に内緒で現場に駆け付けた柳葉から織田に花束を渡す映像は大きな話題を生んだ。

「今回の室井の映画によって、『踊る大捜査線』に初めて触れる人もいますよね。『踊る大捜査線』が生まれたのは27年も前だから若い世代は知りません。僕は、もう“作る”側の当事者ではないけれど、今に残していく方法はあると思っています。例えば、『スター・ウォーズ』が公開されたのは1977年ですが、今も多くのファンに愛されている。あくまで、“例えば”ですからね(笑)。何が起こるかは分かりません」

そして、「まだ何がとは言えない」と何度も念を押した上で、「何か新しい踊るを始めるために、室井の姿を描いたのかもしれない」とだけ教える。

この記事が公開される直前、12月4日には織田裕二主演で、「踊る大捜査線 N.E.W.」が2026年に公開されることもアナウンスされた。

室井慎次によって、「踊る大捜査線」は今なお多くの人に待ち望まれていることが分かった。すなわちそれは、この作品そのものが“生き続ける”ものである――と言ってもいいのではないだろうか。

我妻 弘崇(あづま ひろたか)

フリーライター。1980年生まれ。日本大学文理学部国文学科在学中に、東京NSC5期生として芸人活動を開始。約2年間の芸人活動ののち大学を中退し、いくつかの編集プロダクションを経てフリーライターに。現在は、雑誌・WEB媒体等で幅広い執筆活動を展開。著書に『お金のミライは僕たちが決める』『週末バックパッカー ビジネス力を鍛える弾丸海外旅行のすすめ』(ともに星海社)など。

