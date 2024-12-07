＜個人投資家の予想＞ 12月07日 11時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6185) ＳＭＮ 東証スタンダード
(6656) インスペック 東証スタンダード
(3807) フィスコ 東証グロース
(7105) ロジスネクス 東証スタンダード
(4046) 大阪ソーダ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク 東証プライム
(6540) 船場 東証スタンダード
(9404) 日テレＨＤ 東証プライム
(4503) アステラス 東証プライム
(6315) ＴＯＷＡ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6185) ＳＭＮ 東証スタンダード
(6656) インスペック 東証スタンダード
(3807) フィスコ 東証グロース
(7105) ロジスネクス 東証スタンダード
(4046) 大阪ソーダ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク 東証プライム
(6540) 船場 東証スタンダード
(9404) 日テレＨＤ 東証プライム
(4503) アステラス 東証プライム
(6315) ＴＯＷＡ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS