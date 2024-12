SUPER EIGHT、ドームツアー『二十祭』に向けて制作した新曲「LIFE GOES ON」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■兵庫県砥峰高原のススキが一面に広がるロケーションで撮影!

SUPER EIGHTが、12月1日に配信限定シングルとしてリリースした新曲「LIFE GOES ON」のMVを公開した。

「LIFE GOES ON」は、2024年をCDデビューから20周年のメモリアルイヤーとして駆け抜けてきたSUPER EIGHTのフィナーレに待ち構えるドームツアー『二十祭』に向けて制作された楽曲。

MVは、SUPER EIGHTの原点ともいえる関西地方での撮影にこだわり、兵庫県砥峰高原のススキが一面に広がるロケーションが選ばれた。映像では、関西出身の少年たちが、様々な物語を経て辿り着いた20周年の軌跡を表現。

メンバーだけの力ではなく、EIGHTER=ファンの存在が彼らの軌跡を支えたという思いを込めて、楽曲には象徴的なコーラスパートが盛り込まれた。

「Wow oh oh oh oh oh」と力強く歌い上げるコーラスは、ライブ中にSUPER EIGHTとEIGHTERが一体となって奏でるイメージで制作されたもの。20周年を祝福するかのように、会場全体に歌声が響き渡る光景が今にも目に浮かぶ。

また、“離れていても見上げれば 同じ空の下で繋がっているから”と歌詞にあるように、メンバー5人それぞれが振り返って空を見上げる姿もファンとの繋がりを想起させる印象的なシーンとなっている。

SUPER EIGHTは、12月7日より全国ドームツアー『SUPER EIGHT 超DOME TOUR 二十祭』を開催。ツアーは12月7・8日に福岡・みずほPayPayドーム福岡、12/21・22・23日に東京・東京ドーム、2025年1月11・12・13日に大阪・京セラドームで行われる。

リリース情報

2024.12.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「LIFE GOES ON」

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://www.infinity-r.jp/