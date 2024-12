BABYMETALが全15都市18公演に及ぶ全米ワンマンツアー完遂！チケットはソールドアウト続出

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2024年4月以降から世界22ヵ国、国内外通算51公演で約101万人を動員!

BABYMETALが、現地時間12月5日、米国・カルフォルニア州アナハイムのHouse of Bluesにて『BABYMETAL WORLD TOUR 2024』の一環として開催された全15都市18公演からなる全米ワンマンツアーを完遂した。

11月9日に、全6ヵ国8公演で約18万人を動員した自身初の中南米ツアーを完遂したばかりのBABYMETALだが、勢いそのままに、引き続き全米ツアーを敢行。チケットのソールドアウト公演が続出するなか、House of Bluesではファイナルを含めて3DAYS公演を開催した。

2023年8月以降に、日本、北米、UK、ヨーロッパを巡ったワールドツアーでは、新生BABYMETALとして初の新曲「メタリ!!(feat. Tom Morello)」を披露し話題となったが、2024年は、米・ビルボードの「ハードロック・デジタル・ソング・セールス」で1位を獲得したELECTRIC CALLBOYとのコラボ曲「RATATATA」(5月に世界同時配信リリース)を含めたセットリストで、世界各地でさらなる盛り上がりを見せた。

また6月には、ヨーロッパの大型音楽フェスに10本出演し過去最多本数を達成し、熱狂的なパフォーマンスで、海外であらたなファンベースを拡大。そして、4月以降から世界22ヵ国、国内外通算51公演を行い、スペシャルゲスト出演の公演を除いた総動員数は、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立て、2024年のワールドツアーが終幕した。

2025年は、2月と3月にオーストラリアのメルボルン、ブリスベン、シドニーで開催される『KNOTFEST AUSTRALIA』への出演、そして、5月からは、自身初となるUK&ヨーロッパでのアリーナツアー(全8ヵ国12公演)が決定しているBABYMETAL。

5月30日にUKで行われるツアーファイナルは、日本人グループとしては初となる、イギリスのTHE O2アリーナでの単独公演を開催する。2025年も世界を舞台に挑戦を続けるBABYMETALに注目だ。

PHOTO BY Matty Vogel

■『BABYMETAL US TOUR 2024』

2024年12月5日(木)米・カルフォルニア州アナハイム House of Blues

<セットリスト>

01. BABYMETAL DEATH

02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

04. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

05. メタり!! (feat. Tom Morello)

06. Monochrome

07. Time Wave

08. メギツネ

09. RATATATA

10. ギミチョコ!!

11. ヘドバンギャー!!

12. Road of Resistance

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com