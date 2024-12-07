来週の【重要イベント】米消費者物価、メジャーSQ、日銀短観 (12月9日～15日)
―――――――――――――――――――12月 9日 (月) ――
◆国内経済
・10月国際収支 (8:50)
・7-9月期GDP[改定値] (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・10月特定サービス産業動態統計 (13:30)
・11月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★中国11月消費者物価指数 (10:30)
★中国11月生産者物価指数 (10:30)
・米国10月卸売売上高 (10日0:00)
・米国10月卸売在庫[確報値] (10日0:00)
・ユーロ圏財務相会合
【海外決算】
[米]オラクル
◆新規上場、市場変更 など
★インフォメティス <281A> ：東証Ｇ上場
―――――――――――――――――――12月10日 (火) ――
◆国内経済
・11月マネーストックM2 (8:50)
・11月工作機械受注 (15:00)
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
★中国11月貿易収支
・ドイツ11月消費者物価指数[確報値] (16:00)
・米国7-9月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (22:30)
・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
・米国3年国債入札
―――――――――――――――――――12月11日 (水) ――
◆国内経済
★10-12月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・11月国内企業物価 (8:50)
・半導体産業の国際展示会「SEMICON JAPAN」（東京ビッグサイト、～13日）
◆国際経済ｅｔｃ
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
★米国11月消費者物価指数 (22:30)
・米国石油在庫統計 (12日0:30)
・米国11月月次財政収支 (12日4:00)
・カナダ中銀が政策金利を発表
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・中国が中央経済工作会議を開催（～12日）
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ
◆新規上場、市場変更 など
★ＱＬＳホールディングス <7075> ：東証Ｇ上場（名証Ｎとの重複上場）
―――――――――――――――――――12月12日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・11月都心オフィス空室率 (11:00)
・11月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・メキシコ市場休場
・英国10月月次GDP (16:00)
・インド11月消費者物価指数 (19:30)
★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (22:15)
・米国11月生産者物価指数 (22:30)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
★ラガルドECB総裁が記者会見 (22:45)
・スイス中銀が政策金利を発表
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]ブロードコム 、コストコ・ホールセール
◆新規上場、市場変更 など
★ユカリア <286A> ：東証Ｇ上場
〇ＣＤＧ <2487> [東証Ｓ]：上場廃止
―――――――――――――――――――12月13日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
★日銀短観 (8:50)
・10月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・10月設備稼働率 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏10月鉱工業生産指数 (19:00)
・米国11月輸入物価指数 (22:30)
・米国11月輸出物価指数 (22:30)
◆新規上場、市場変更 など
★ラクサス・テクノロジーズ <288A> ：東証Ｇ上場
―――――――――――――――――――12月14日 (土) ――
◆国内経済ｅｔｃ
・宇宙スタートアップ・スペースワンが小型ロケット「カイロス」2号機を打ち上げ（和歌山県）
―――――――――――――――――――12月15日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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