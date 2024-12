2015年公開の映画「無頼漢 渇いた罪」の名タッグ再び! 韓国の名優チョン・ドヨン主演、オ・スンウク監督最新作「リボルバー」(原題:리볼버)が、2025年2月28日より全国公開が決定した。



【写真】従来のイメージから脱したチ・チャンウク

登場人物すべてが悪党!チョン・ドヨン史上最もドライな復讐者を演じる、失われた金と名誉を巡る韓国リベンジ・ノワール



夢に見た、マンションへの入居を待ちわびていた警察官スヨン(チョン・ドヨン)は、恋人(イ・ジョンジェ)の突然の裏金問題に巻き込まれ、“全ての罪をかぶってくれるなら、大きな補償を約束する”と、謎の男アンディ(チ・チャンウク)に持ちかけられる。スヨンはこれを受け入れ、刑務所に入ることに。



2年後、スヨンの出所日。刑務所の前で彼女を待ち伏せしていたのは、見知らぬ謎の女ユンソン(イム・ジヨン)だった。スヨンは、何かが間違っていると直感する。失った大金も家も、全てを取り戻すため、補償を約束したアンディを探しまわるスヨンは、この背後にある、巨大な勢力と向かい合うことになるのだったが…。



チョン・ドヨンは「第60回 カンヌ国際映画祭」にて、「シークレット・サンシャイン」で、韓国人俳優として初の女優賞を受賞。近年は、Netflix「キル・ボクスン」での、凄腕殺し屋役も話題となり、出演作ごとに確かな演技力で、観る者を魅了し続けている。



そんなチョン・ドヨンの、主演最新作が日本上陸! カンヌ国際映画祭「ある視点」正式出品作「無頼漢 渇いた罪」(2015年)に続き、オ・スンウク監督とタッグを組み、目的のため、粘り強く一つの道だけを行くスヨンの怒りを、ドライに冷徹に体現する。



一方、チョン・ドヨン演じるスヨンに対し、約束をなきものにしたアンディ役に扮したのは、現在配信中の韓国ドラマ「江南Bサイド」のチ・チャンウク。従来のイメージから脱し、狂犬ともいうべき破格的な演技で、スクリーンを圧倒する。さらに「ザ・グローリー~輝かしき復讐~」のイム・ジヨンは、敵か味方かわからないミステリアスな人物で、チョン・ドヨンと興味深いケミストリーを見せるほか、イ・ジョンジェ、キム・ジョンスなど、韓国を代表する実力派たちが登場し、先の見えない復讐劇に深みを与える。



「ハント」「アシュラ」「新しき世界」など、数々の名作ノワールを作り出しているサナイピクチャーズが制作した本作は、今年10月に発表された「第33回 釜日映画賞」にて、「ソウルの春」を抑え、最優秀作品賞を受賞したほか、最優秀助演女優賞(イム・ジヨン)、撮影賞に輝いた。



全てを失い、一丁のリボルバーを手に、スヨンの銃口は誰に向けられるのか、究極の復讐が今始まる。



「リボルバー」

2025年2月28日(金)全国ロードショー

監督:オ・スンウク『無頼漢 渇いた罪』

出演:チョン・ドヨン『キル・ボクスン』、チ・チャンウク「江南Bサイド」、イム・ジヨン「ザ・グローリー~輝かしき復讐~」、キム・ジョンス『密輸 1970』、イ・ジョンジェ『ハント』

2024年/韓国/115分/ビスタサイズ/5.1ch/原題:리볼버/字幕翻訳:福留友子/提供:ツイン、Hulu

配給:ツイン

ⓒ 2024 PLUS M ENTERTAINMENT, SANAI PICTURES AND STORY ROOFTOP ALL RIGHTS RESERVED.



(よろず~ニュース編集部)